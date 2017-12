Debe INE decir si El Bronco cumple con la ley

Legisladores locales señalaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) emita un dictamen en el que sea claro en cuanto a si Jaime Rodríguez, “El Bronco”, cumplió o no con las leyes, apuntó Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local.



El INE informó que las cuentas entregadas por el aspirante independiente no coincidían con los ingresos.



“Hay sospechas de quién aporta a su campaña y creo que al final debe ser claro si cumplió o no para ser candidato.



“Espero que el INE actúe y que emita un dictamen, creo que al final realizará un posicionamiento respecto a si cumplió o no para ser candidato”, aseveró.



Agregó que si hay una posibilidad de nulidad entonces el INE tiene que actuar.



“Tendría que acabar con una resolución congruente; su reputación está en juego y debe actuar correctamente”, señaló.



Por su parte Marco Antonio González, coordinador de la bancada del PRI, mencionó que si alguien está aportando a la campaña de El Bronco, debe hacerlo de manera transparente.



“Está bien que le aporten pero que lo hagan de una manera transparente y pongan mucho cuidado en los gastos de comprobación”, indicó.