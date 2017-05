Cumple IPADE 50 años formando directivos

Contribuir al perfeccionamiento de las habilidades directivas de la comunidad empresarial de México, destacar el papel de la ética en el mundo de los negocios y formar ejecutivos preocupados por la persona y la sociedad, son algunos de los logros del IPADE Business School en sus primeros 50 años de vida.



Esta escuela ha sido distinguida por la revista Forbes como la número ocho a nivel internacional en programas MBA, la única en Latinoamérica.



Lorenzo Fernández Alonso, director general del IPADE Monterrey, comenta que los principios fundacionales son: hacer negocios desde una perspectiva ética, centrarse en la persona, no tanto en la empresa misma, y ver los negocios desde una perspectiva internacional.



Señala que el empresario regiomontano destaca por su gusto por el trabajo, hacer negocios, visión internacional y cuidado del dinero, que muchas veces se ve como un defecto, pero es más que nada una cualidad para hacer crecer la empresa.



___ ¿En qué contexto se crea el IPADE?

___ Siempre será importante remontarnos a 1967, un año en el que había una discusión sobre el papel que jugaba el empresario en el país.

Y por alguna cierta razón, se consideraba al empresario como una persona despiadada, alguien que explotaba y poco ético.



En este contexto surge el IPADE, con la idea de su grupo fundador de que se puede hacer negocio, y se debe hacer, desde una perspectiva ética.



___¿Qué ha pasado en estos 50 años?

___ Hemos impactado a más de 35 mil egresados de nivel empresarial y directivos. Somos la red de empresarios más grande de la República, en donde les hemos planteado a nuestros egresados a hacer mejores negocios, pero la parte más importante es plantearles una mejora personal a cada uno de ellos.



No basta con que al empresario le vaya bien, sino que a las personas que trabajan con él les vayan bien y que a la sociedad también le vaya bien.

Yo creo que este ha sido el impacto más grande que ha hecho el IPADE.



___¿Cuál es el distintivo de los empresarios de Monterrey, de acuerdo a su experiencia?

___ Hay cosas que son muy de la idiosincrasia de los empresarios regios. Es el gusto por el trabajo, el gusto por hacer negocios. Esto es algo que se siente en las aulas.

Se dice que los regiomontanos somos codos, pero dentro de esto está la cualidad de perseguir y cuidar el dinero.



___¿Cuál es el desafío que enfrentan las escuelas de negocios, entre las cuales se encuentran ustedes?

___ El desafío más importante es el de nosotros mismos, saber lidiar con el éxito que hemos tenido. Nos ha ido muy bien y es muy fácil que esto se va a seguir haciendo.



Nuestro reto es ser capaces de seguir haciendo bien las cosas para que los siguientes 50 años puedan ser tan buenos o mejores que estos.

Va a haber competidores, vienen escuelas de negocios de otro lado y estamos compitiendo contra todas las del mundo.



Estamos compitiendo contra Harvard, contra Warthon, y contra otras. Cuando un participante de maestría de tiempo completo decide quedarse aquí, es porque ha decidido que el IPADE es una opción buena e interesante para ellos.



La competencia nos empuja a seguir siendo buenos.



___¿Qué representa para sus egresados el haber estudiado en esta escuela?

___ Se han acercado empresas importantes, como Cemex, Cervecería (Cuauhtémoc Moctezuma), entre otras, para hacer un programa en Estados Unidos, manejado por el IPADE, porque quieren formar ejecutivos internacionales y estas cosas nos hacen ver que estamos empujando para preparar mejor a los ejecutivos.



Esperamos ser capaces de seguir ayudando a la sociedad regiomontana a seguir creciendo y ser más grandes.



___ ¿Cuántos convenios tienen con otras instituciones para formar a los ejecutivos?

___ Tenemos 98 convenios con escuelas de negocios de 36 países de los cinco continentes.

Lo que hacemos con estos convenios es enviar y recibir estudiantes de maestría. Como la maestría que impartimos es totalmente en inglés, no tenemos problemas para recibir personas de cualquier país.



Y también, en algunos casos ofrecemos una semana para estudiantes de otros países sobre cómo hacer negocios en México denominado “Doing Business in México”.



Hoy por hoy, mandamos más alumnos de los que recibimos, pero estamos luchando por recibir tantos como los que mandamos.



__ ¿Cuál es la experiencia del IPADE en otros estados del norte del país?

___ Tenemos sedes fijas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero desde aquí nos toca atender todo el Norte de la República.



Para otras ciudades, lo que suele pasar es que un grupo de empresarios de la localidad nos llama para pedirnos que llevemos el IPADE para allá.



Lo que hacemos es armar un programa de dirección para cada localidad.



Hemos estado en Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Sonora, Ciudad Obregón.