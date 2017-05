Cuestionan que no imputen a ex líder de la SNTE sección 50

Después de cinco horas de audiencia, el Juez de Control, Pedro Cisneros, declaró un receso de dos horas para resolver si vincula a los ex medinistas Francisco Valenzuela Castellanos, ex Subsecretario de Egresos, y Jesús Salvador Garza Herrera, ex Director de Presupuesto y Control Presupuestal.



Los ex funcionarios, son imputados por por el presunto daño patrimonial al Estado por 51 millones de pesos, asignados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 50, en 2011, durante la gestión del ex gobernador Rodrigo Medina.



Durante la audiencia la defensa de los operadores financieros cuestionaron el que no esté imputada Mirna Saldívar, ex dirigente del sindicato y quien participó en las tranferencias de esos recursos.



También argumentaron que la transferencia de recursos extraordinarios es legar y existían recursos adicionales y federales para ejercerlos.



Sin embargo, la fiscal Wendoly Ledezma, indicó que los recursos deben administrarse eficientemente y los ex funcionarios de la Tesorería del Estado estaban obligados a solicitar un comprobante al sindicato para justificar la transferencia millonaria.



Los operadores financieros fueron encaecelados el pasado jueves en el Penal Topo Chico y después fueron sometidos a una audiencia en el que se les permitió salir de prisión.