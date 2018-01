“Cuesta de enero” se prolongaría todo el año: ANPEC

La llamada cuesta de enero que tradicionalmente se suscribía a este mes podría extenderse para todo el año de manera consistente, afirmó Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).



Se espera que la tendencia alcista de los precios sea de manera sistemática y a lo largo del año, apuntó.



“Años atrás la llamada curva o cuesta de enero se centraba en ese mes y un poco en febrero, pero ahora esta tendencia alcista ya no es de enero o febrero, sino de todos los meses y la gradualidad de los incrementos de los precios hace que esta tendencia sea constante y sistemática”, agregó Rivera.



Dijo que sólo en la primera semana de enero se han registrado incrementos en más de 10 productos de la canasta básica: huevo, tortillas, frijol, arroz, papa, jitomate, limón, cebolla y aguacate; y los que vienen, ya que le seguirían productos de alta demanda como son: los refrescos, cigarros, leche y el pan.



Señaló que la liberalización de los precios de las gasolinas y diésel en el país ha desatado una escalada de aumentos en productos y servicios, ya que la cadena de proveeduría está argumentando este tema como el motivo principal para incrementar sus precios.



Aunado a lo anterior, Rivera subrayó que en este año existe preocupación porque la renegociación del TLCAN está afectando en variables como la volatilidad en la paridad cambiaria, la pérdida de inversiones en algunos rubros, además de empleos que se han dejado de generar.



“Finalmente la renegociación del TLCAN es la disputa feroz del mercado por parte de los intereses más retrasados y proteccionistas, justamente esto ha afectado de manera indirecta al mercado mexicano”, sostuvo el dirigente.



Comentó que lamentablemente el poder adquisitivo se ha deteriorado, la gente cada vez tiene menos poder de compra se ha reducido en más de un 60 por ciento por más que se esfuerce de resolver sus necesidades básicas.



“Nosotros estimamos que la inflación al cierre del 2017 cerró en más de un 10 por ciento, y ahora en este año no tenemos evidencia de que las cosas puedan mejorar, porque la autoridad no está reconociendo que la inflación salió ya de control. Lamentablemente iniciamos con el pie izquierdo”, añadió.



Previó que en este año habrá factores que incidirán en la volatilidad y en que se forme una burbuja inflacionaria.



El dirigente de la ANPEC, indicó que la parte de la microeconomía está resintiendo todo movimiento que se da en el mercado. “No se ha podido blindar a la microeconomía y esto está pegando mucho”.