Csoftmty busca crear el sello Innovado en México

Porque el futuro de la industria está en el software el Clúster de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Nuevo León (Csoftmty) busca impulsar su propio sello a nivel nacional creando el distintivo Innovado en México, similar al de Hecho en México.



José Alfredo Galván Galván, recién nombrado presidente del organismo y quien también funge como Vicerrector de la U-Erre, señaló que además de lo anterior, durante su periodo de mandato, estarán impulsando al sector productivo del estado a migrar sus procesos a la nube.



“Vamos a impulsar para crear un sello que diga Innovado en México, tener nuestro sello y de todas las empresas que tienen productos regiomontanos y que de alguna manera están impactando a nivel nacional y mundial.Vamos a empezar con las pláticas con la Secretaría de Economía para tramitar ese nuevo sello. Lo Hecho en México tiene que ver más con el ensamble y la manufactura pero no con la creación de las cosas que es hacia donde estamos transitando. Creo que al final del año ya podamos tenerlo”.



En el marco de la presentación de su plan te trabajo y mesa directiva, Galván Galván mencionó que dentro del Csoftmty se está trabajando con cuatro grupos de acción que ayudarán a migrar a las empresas a la llamada Revolución 4.0.



“En el grupo de Talento estamos trabajando con los técnicos 4.0, operadores estrategas, y estamos por sacar un diplomado para los administradores y directivos que tienen de alguna u otra manera tienen que agarrar la idea de que esto. Nos hemos dado cuenta que necesitamos evangelizar para que entendamos y podamos mover los procesos productivos o modelo negocio o bien el modelo de negocio completo hacia un concepto de industria 4.0”, subrayó.



Resaltó que también arreciarán el proceso de vinculación como el que recientemente tuvieron más de 60 empresas del clúster con empresas tractoras donde se determinó la oferta y la demanda de unas y otras, y se detectaron oportunidades de colaboración.



“En Modelo de Negocios estamos trabajando fuertemente porque todos estos van a cambiar con este concepto de transformación digital, porque los datos serán el nuevo oro o petróleo; todas las industrias se van a convertir en una industria de software en el futuro. El software va a ser el que va a amalgamar los procesos de negocio y productivos”.



Logra firma regia premio nacional de tecnología

La empresa regiomontana CloudSource IT obtuvo el Premio Nacional de Tecnologías e Innovación 2017, en la categoría Organización Pyme de Servicio.



Gustavo García González, presidente del Consejo de Skye Group, empresa subsidiaria de CloudSource y quien directamente obtuvo la condecoración, dijo que fue después de tres intentos que finalmente salieron ganadores.



“Como (empresas de) tecnologías de la información somos transversales; podemos estar en cualquier sector, desde un fintech, en la parte médica, logística, retai. Al final la industria del software es una de las más poderosas porque estamos en todas partes”, comentó.



Detalló que “CloudSource IT es una empresa de desarrollo de estrategias móviles, ahí es donde Skye Group. Lo que quisimos hacer con esta nueva empresa es cómo generar innovación con base tecnológica.

Sobre eso empezamos a trabajar en esa nueva empresa, y a entender también que hay muchas empresas en el sector que son muy especialistas (lo que) pudimos hacer con este grupo de empresas es empezar a aliarlas para cómo pudieran dar un mejor servicio pero servicios innovadores desde la idea conceptualizada hasta comercializar el producto”, explicó.



Con Skye group empezamos a generar este modelo de gestión de innovación segundo grado con la empresa de Cloud y volvimos a participar, por tercer año en el premio y ganamos”.



El directivo dijo que la clave del éxito fue arriesgarse a innovar y crear herramientas nuevas.