Critican falta de estrategia para mejorar vialidad

La plataforma Alcalde, Cómo Vamos, criticó la falta de metas y estrategias visibles en materia de reparación de calles y áreas verdes en los municipios que integran el área metropolitana de Monterrey.



Esta organización presentó los resultados del primer Evaluatón realizado el sábado pasado, donde más de 50 ciudadanos de ocho municipios, organizaciones civiles, académicos y organizaciones especializadas en datos como Transparencia Mexicana, Social TIC, Codeando México y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) realizaron una dinámica para buscar información pública con el fin de evaluar a sus alcaldes.



De esta dinámica se obtuvieron dos grandes conclusiones: 1) para que la información verdaderamente sea útil debe estar en formatos de apertura: completa, accesible y actualizada, y 2) la nueva Ley General de Transparencia (Artículo 70, Fracción V) y la Ley de Transparencia de Nuevo León (Artículo 95, Fracción V) indica que los sujetos obligados deben publicar indicadores de interés público, apuntó la plataforma.



“El municipio que no lo hace, no puede argumentar que cumple del todo con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Alcalde, Cómo Vamos exige indicadores sobre temas de interés público”, dijo Luis Ávila, director de esta organización.



Para ejemplificar este hecho, se señaló el caso positivo de Apodaca que permite el análisis más completo sobre su situación financiera, mientras se mostraron casos de información incompleta (García en el caso de baches), desactualizada (Monterrey en estadística de seguridad vial) y poco accesible (Guadalupe, en general).



Con base a los resultados, la plataforma concluyó que los municipios están trabajando por el fortalecimiento de la policía municipal de forma consistente.



Otra conclusión es que el área metropolitana de Monterrey es líder accidentes viales en México e incrementó la mortalidad en hechos de tránsito.



En dos temas centrales para la población (reparación de calles y áreas verdes para mejorar calidad del aire) no hay metas ni estrategia visibles.



“Además, se resaltó la necesidad de que la comunidad en Nuevo León cree un hábito de evaluación gubernamental y revisión de información, donde los estándares sean cada vez más altos para contribuir a llevar a sus gobiernos a un nivel de apertura que convierta al estado en líder de gobierno abiertos, tomando las universidades un rol central en esta tarea”, expresó Ávila.