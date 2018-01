Crecen 24% las fusiones y adquisiciones en el 2017

Las empresas mexicanas y principalmente las regiomontanas mantuvieron su dinamismo en operaciones de fusiones y adquisiciones durante el 2017.



Saúl Villa, socio líder de asesoría de Fusiones y Adquisiciones de KPMG en México, dijo que se concretaron cerca de 300 transacciones que dejaron un monto de 27 mil millones de dólares, un crecimiento de 24 por ciento con respecto a lo obtenido en el 2016.



Los sectores que participaron en este tipo de transacciones fueron bienes raíces, manufacturero, consumo, financiero y salud.



México sigue siendo atractivo para fusiones y alianzas; mientras que las empresas mexicanas continúan participando en diversos mercados para ir a comprar compañías.



“Hoy en día ha evolucionado este mercado, antes veíamos mega transacciones y ahora vemos hasta de un millón de dólares que son de Pymes; además, hay mucho dinamismo en fondos de capital privado que buscan empresas de tecnología”, indicó.



Villa sostuvo que el negocio de fusiones y adquisiciones cada vez participan las medianas empresas, es decir, que no son las grandes corporaciones quienes salen a comprar o fusionarse sino que ahora las Pymes empiezan a ser protagonistas.



Si en México existiera un indicador nacional que incluyera a las Pymes, el monto sería mayor a los 27 mil millones de dólares, dado que existen muchas operaciones de éstas que no son públicas y no se conocen, expresó Francisco Bautista, socio de asesoría en finanzas corporativas de KPMG.



Para este año, los especialistas de KPMG consideran que será de cautela. Bautista delineó tres factores que determinarán el desempeño del mercado de fusiones y adquisiciones, el primero tiene que ver con el TLCAN; el segundo es la reforma fiscal de Estados Unidos y el tercero las elecciones presidenciales en México.



Las tres variables harán que las transacciones de fusiones y adquisiciones se aplacen un poco y se reactiven una vez que se conozca el ganador de las elecciones presidenciales.



Añadió que en este momento las empresas están evaluando el impacto del plan fiscal estadounidense y sí habrá una respuesta por parte del gobierno mexicano para amortiguar dicho efecto.



Entre las operaciones que destacaron en el año está la realizada por Arca Continental; la de Grupo Lala cuando en octubre adquirió a la brasileña Vigor Alimentos.