Coyunturas ya no frenan el empleo en México: Manpower

El empresariado mexicano ya no se deja “amedrentar” por situaciones coyunturales, por lo que ya no toma decisiones apresuradas en temporadas inciertas sino que espera a que pasen para continuar, por ello, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), inseguridad, reforma fiscal, no impactaron la contratación de personal, dijo Jorge Morán Betanzos, gerente de Desarrollo de Negocios de Manpower Group, en Nuevo León.



“México ha ido aprendiendo a no sucumbir ante lo que son rumores, lo vemos en la tendencia neta del empleo, en el índice de inflación, en el dólar. Este impacto del proceso electoral, hasta ahorita no ha sido factor influyente para que se refleje al menos en la contratación de empleos.



“Esto puede reflejar que la gente ha madurado en México, se mantiene a la expectativa pero no toma decisiones apresuradas, lo que hace es esperar hasta que llega el evento y aun así, hay una recuperación, lo cual es muy loable porque incluso en temas como la inseguridad, la reforma fiscal, tampoco impactaron de la manera como uno pensaría en el aspecto laboral y de contratación de las empresas ni tampoco por parte de las empresas”, mencionó.



El especialista en recursos humanos que incluso la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha frenado la llegada de empresas estadounidenses a la región norte del país.



“Nosotros podemos ver y sabemos que las empresas norteamericanas siguen invirtiendo en México de una manera normal.



“Seguimos teniendo requerimiento de mucho personal, hay empresas (estadounidenses) que están abriéndose, proveedores que le dan soporte a las compañías principales, no hemos visto en lo absoluto una disminución en el requerimiento de personal”.



Por otro lado Morán Betanzos resaltó que es una tendencia mundial el que los buscadores de empleo estén optando por aquellas empresas que le ofrecen un balance tanto en la vida profesional como la personal.



Sin embargo, dijo, esto sólo se enfatiza en las áreas que no tienen que ver con la producción ya que por la naturaleza del trabajo, deben de estar presentes físicamente.



Recientemente Manpower dio a conocer los resultados de la encuesta sobre Expectativas de Empleo para el primer trimestre del año.



Ahí la compañía indicó que Nuevo León presentó una tendencia neta ajustada de 15 por ciento, misma tendencia porcentual en comparación con el trimestre anterior y dos puntos porcentuales menos en comparación anual.