Convoca El Bronco a revisar el tema de la verificación

El gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, convocó a los diputados locales a que revisen el tema de la verificación vehicular, ante la problemática ambiental que vive la zona metropolitana, causado por los más de dos millones vehículos.



De acuerdo con datos del gobierno estatal, los vehículos contribuyen con alrededor del 40 por ciento de la contaminación ambiental en la metrópoli.



Durante su participación en la instalación del Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pidió a los legisladores a no tener temor a revisar este tema por el tema electoral.



“He entendido como gobernador que hasta que la gente no esté en el concepto de que va a estar pidiendo auxilio para respirar, van a aceptar el tema de la verificación porque nos ha faltado el carácter para decidirlo.



“Aquí convoco a los diputados a que también lo vean; que lo vean, no es un tema que nos de votos a nadie, pero sí es un tema de salvar a la gente que va a votar por nosotros luego, tenemos que verlo así”, dijo el ejecutivo.



Indicó que se trata de revisar este tema con conciencia.



“Si no lo vemos así, estamos condenando a esta ciudad metropolitana al exterminio que nosotros mismos les estamos generando, a nuestro propios hijos, podrán decir lo que quieran luego, pero hablo de conciencia.



“Podrán revisar números, todo lo que quieran, pero aquí fueron claros los números, más de dos millones de vehículos, dos habitantes por vehículo; no es posible que siga en esta ciudad, tenemos que hacer algo, es parte del proceso que tenemos que hacer parte de esta nueva ley. No vivamos como la Ciudad de México, creo que no es conveniente para nosotros y para nuestras familias”, apuntó.



La instalación de este nuevo Consejo tiene el objetivo de impulsar la planeación integral y armónica del desarrollo de las poblaciones de la entidad.



Está integrado por representantes de los tres niveles de Gobierno, diputados, universidades, colegios de arquitectos e ingenieros y expertos en la materia.



MATRIMONIO Y DIVERSIDAD

En rueda de prensa, El Bronco comentó que se mal interpretaron sus declaraciones sobre el matrimonio sólo entre hombres y mujeres.



“Se ha mal interpretado, quizás la manera en lo que lo dije, generó una controversia o un enojo, les pido una disculpa, soy creyente de la diversidad, lo que no creo es en generar discordias”, dijo.