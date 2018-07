Contundente triunfo de Morena

Fuente: Cortesía

Se llevaron a cabo las elecciones en México, con un contundente triunfo de la coalición encabezada por Morena, que tenía como candidato a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, con cerca de 54 por ciento de la votación total, seguido por Ricardo Anaya, con el 27 por ciento de los votos y, en tercer lugar, por José Antonio Meade, con el 14 por ciento de los sufragios emitidos.

Algunas cosas a destacar en el último proceso electoral: en primer lugar, la masiva asistencia de votantes, que en algunos casos superaron la capacidad de las casillas para atenderlos, aunque no se registraron hechos violentos o alteraciones mayores.

También fue notable la rapidez con que se entregaron los resultados preliminares, que confirmaron el aplastante triunfo de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República.

Otro factor importante fue el reconocimiento otorgado por sus principales oponentes, Ricardo Anaya, de la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) y José Antonio Meade, de la coalición liderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Como resultado de lo anterior, se generó una gran tranquilidad entre la ciudadanía, evitando las inconformidades y posibles disturbios que se temían antes del proceso electoral.

Algo que resultó sorprendente fue la estrepitosa derrota de José Antonio Meade, obteniendo apenas el 14 por ciento de los votos, fue una elocuente manifestación del “voto de castigo” al partido en el poder, caracterizado en buena parte por la inseguridad, la corrupción y la impunidad, lo cual pesó mucho en la percepción (y el voto) de los ciudadanos.

La victoria de López Obrador ha traído consigo el acercamiento con grupos empresariales, así como la aclaración de ciertos aspectos, como el avión presidencial, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y los gasolinazos, aunque son los primeros escarceos en el tratamiento definitivo de estos asuntos.

En cuanto a las reacciones de la economía a la victoria de López Obrador, es muy pronto para identificarlas, pero uno de los mercados más sensibles a las noticias políticas, como lo es el mercado cambiario, reaccionó favorablemente. El tipo de cambio interbancario disminuyó en cerca de un peso (5.4 por ciento) durante la semana del 2 al 6 de julio, después de las elecciones.

En cuanto a los indicadores cualitativos, aunque aparecieron la primera semana de julio, se basan en encuestas que fueron realizadas a fines de junio, antes de las elecciones. Sin embargo, se pueden observar algunos aspectos interesantes.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) ha mostrado una tendencia a crecer de manera sostenida en la primera mitad del año. Destaca la percepción de los consumidores sobre la situación esperada de la economía dentro de doce meses, que se incrementó 13.8 por ciento en junio, acumulando un crecimiento de 19.9 puntos en la primera mitad del año,

Por su parte, los Indicadores de confianza empresarial (ICE) mostraron incrementos en junio, tanto en la industria manufacturera como en la construcción y el sector comercial. En especial, llama la atención la confianza del sector de la construcción en la situación económica futura del país, que se ha incrementado en 6.6 puntos en el primer semestre del año.

Será muy interesante observar el comportamiento de los indicadores de confianza, así como la encuesta que levanta el Banco de México entre los analistas privados a fines de mes, para ver cómo cambian las perspectivas económicas de corto plazo con el nuevo presidente de México.

Too little, too late

El Gobierno Federal incrementó su gasto 8.3 por ciento en términos reales durante los primeros cinco meses de 2018, especialmente en transferencias y gastos de inversión, de acuerdo con las estadísticas oportunas proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tradicionalmente, el gasto público se incrementa más que el promedio en años electorales, en especial el “gasto visible”, como los subsidios y las obras públicas, el fin de incrementar la popularidad del partido en el gobierno en turno y la probabilidad de ganar las elecciones.

Sin embargo, después de la paliza que recibió en PRI en las pasadas elecciones podemos decir que fue demasiado poco y muy tarde, como dicen los americanos “too little, too late”.

El autor es economista dela UANL, con Doctorado en la Escuelade Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.

