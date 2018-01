Contesta Sagarpa a El Bronco;indica que no son “huevones”

Luego de que el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, amagara con desaparecer las delegaciones federales, en caso de ganar las elecciones para Presidente, porque son “unos huevones”, Fermín Montes Cavazos, responsable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Nuevo León, desmintió estas aseveraciones al señalar que ignora lo que cada una hace.



“En el caso de Sagarpa nunca fui llamado por él para hacer planes conjuntos (…) él tiene derecho a pensar lo que él crea que es correcto, si él cree que soy así (flojo), es su problema. Es un tema de pre campaña”, señaló.



Durante el arranque de su precampaña denominada “Campanas a la Victoria”, Rodríguez Calderón preguntó a los presentes “qué les parecería un México con un Gobierno en el que quitemos a todos los delegados huevones (sic) federales”, comentario que fue aplaudido por el auditorio.



Montes Cavazos dijo que aunque Rodríguez Calderón es agrónomo y ex alumno de éste en la Facultad de Agronomía de la UANL; el pre candidato, dijo el delegado, habla por desconocimiento del funcionamiento y operación, por lo menos de la Sagarpa.



“Él no conoce lo que hacemos aquí en la realidad, aunque él sabe algo de agricultura no conoce las actividades que hace la delegación, nunca se dio la oportunidad o no se interesó por venir a ver qué estamos haciendo. La Sagarpa hace mucho trabajo y le presta servicio a mucha gente, no solo del campo sino también de la industria y creo que la cantidad de personal es insuficiente”.



Por otro lado el delegado de Sagarpa alertó a los productores que busquen de hacerse de apoyos federales de los distintos programas, de presentar lo más rápido posible sus proyectos en las respectivas ventanillas, que ya están abiertas, con la finalidad de “ganarle el paso” a la veda electoral que se prevé inicie en el mes de abril.



Estimó que este año se logren recursos de 200 millones de pesos muy similar al del 2016.



“Lo ideal es que pudieran entregar proyectos lo antes posibles para que tuvieran la posibilidad de ejercer estos recursos, antes de que se inicie la veda electoral”, recomendó.