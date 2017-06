Contendería Miguel Treviño por San Pedro

Miguel Treviño de Hoyos, ex presidente del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León (CCINLAC) indicó que en San Pedro se vive un ambiente receptivo al cambio y reconoció que tiene interés por contender en las elecciones para alcalde de “la joya de la corona”.



Aseguró que los temas de su interés son el desarrollo urbano e inseguridad, y que en caso de contender por la alcaldía una de las vías por la cual lo haría es por la opción independiente.



“Lo que veo en el municipio de San Pedro es un ánimo de cambio, una necesidad de cambio, cualquier partido después de 30 años desarrolla hábitos que no son propicios y trabaja para continuar en el poder.



“Llegado el momento analizaré la posibilidad de contender o no, por la alcaldía pero sí creo que el camino independiente es uno; cada vez más gente ve como el camino idóneo para que un alcalde llegue y verdaderamente genere las políticas de transformación que necesita el municipio”, indicó.



Explicó que previo a las modificaciones aprobadas a la Ley Electoral, las reglas actuales dan oportunidad a los participantes para que sean independientes.



Indicó que las leyes vigentes establecen el recaudar ocho mil firmas de los ciudadanos.



“Yo nunca he participado directamente en una elección. Me interesa aportar en el tema de seguridad y movilidad, y por eso me estoy reuniendo con varios grupos para tratar este tema.



“Creo que en San Pedro se entiende bien la importancia de tener una candidatura independiente, el estar libres de presiones de los partidos para hacer lo que se tiene hacer, vinculado a las necesidades de la ciudadanía, veo que hay una parte importante de la población que simpatiza con la posibilidad de tener un alcalde de una candidatura independiente”, dijo.



El también activista, formó parte del gabinete del gobernador Jaime Rodríguez, como Jefe de la Oficina Ejecutiva.



PROBLEMAS SOCIALES

Treviño explicó que entre los problemas que enfrenta el municipio es el tema de seguridad y movilidad.



“Hay problemas que se viven ahora en una escala distinta, por ejemplo el problema de movilidad, de desarrollo urbano, y el resurgimiento de algunos brotes de violencia que ya tenían una tendencia a la baja; entonces todo eso hace pensar que en San Pedro hay una gestión municipal que no es lo suficientemente buena y no está a la altura de lo que está viviendo el municipio, y esto se combina con una burocracia de 30 años”, señaló.