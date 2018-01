Contemplan bancos “tasas a la medida” en créditos hipotecarios

En los últimos meses, las instituciones financieras locales están haciendo “un traje a la medida” en las hipotecas al perfilar al cliente, para posteriormente y en base al resultado de un análisis, fijarle la tasa de interés, reveló una investigación de El Financiero.



Jorge Gómez, broker de Easy Homes, explicó que las instituciones financieras revisan el Buró de Crédito, analizan el nivel de endeudamiento que trae el cliente y toman en cuenta el enganche que dará antes de ofrecerle la tasa de interés.



Entre mejor calificado esté, dijo, le darán una tasa de interés más baja.



“Esta práctica la venía utilizando desde hace algunos años Scotiabank”, explicó el experto “el año pasado Santander empezó a fijar tasas de interés según el perfil del cliente y en diciembre también lo hizo Banorte”.



Actualmente, las instituciones bancarias aplican tasas de interés que van desde 9.15 por ciento a 11.5 por ciento, indicó Daniel Chavarri, director de Finanz.



Refirió que hasta el momento ningún banco ha indicado de manera oficial que vaya a realizar cambios en sus tasas de interés para los créditos hipotecarios.



Sin embargo, ante el incremento reciente en la TIIE -Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio- y el panorama nacional de incertidumbre que existe por las elecciones, no debiera sorprender que se dieran incrementos ligeros en las tasas hipotecarias.



Chavarri estimó que el aumento podría oscilar entre 0.5 y un punto porcentual a las que prevalecen actualmente.



“Mi estimación es que de tasas o se mantenga en los rangos actuales o se incremente ligeramente el “techo” de las mismas para que queden entre 9.15 por ciento y 12.5 por ciento aproximadamente”.



Actualmente existen en la banca esquemas de tasas de interés y mensualidades fijas y otros de tasas fijas con pagos crecientes, mientras que los productos hipotecarios con tasas de interés variables desaparecieron del mercado.



El acreditado comienza con un pago más bajo y se asigna un porcentaje de crecimiento en la amortización, el cual siempre es ordenado y predeterminado, señaló Chavarri.



Gómez, de Easy Homes, aconsejó a quienes buscan contratar un crédito, que tengan un excelente Buró de Crédito y un nivel bajo de endeudamiento para asegurar una tasa de interés baja.



“La principal recomendación es que sean cautos”, expresó Chavarri de Finanz.



Es importante, mencionó, que comparen entre las distintas opciones que hay para elegir el esquema de crédito más adecuado.



“Pero sobre todo, que se aseguren que las mensualidades no comprometan sus finanzas, de preferencia que el pago de su mensualidad no sea mayor al 33 por ciento de sus ingresos”, comentó Chavarri.



Recomendó revisar a detalle el clausulado de las escrituras y las características del crédito hipotecario que el interesado está contratando, además de las comisiones y la mensualidad.