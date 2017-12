Consumer Electronics Show 2018

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología de esta semana. También les agradezco el seguir la columna durante este 2017.



Pues sí, ya estamos a unas horas de terminar el año, un año bastante interesante en cuanto a tecnología se refiere, sistemas de audio inteligente operado por comandos por voz (Alexa), resoluciones 8k (7,680 x 4,320 líneas) y una penetración importante de televisiones con resoluciones de 4K o mejor conocida como UHD (3,840 x 2,160 líneas de resolución). Aunque aún no hay tanto contenido en 4K y mucho menos en 8K disponible para estas televisiones.



Del 9 al 12 de enero del siguiente año, se llevará a cabo el show más grande en electrónica de consumo en Las Vegas, Nevada; el Show de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés). Aquí es en donde los grandes fabricantes de audio, video y cómputo, presentan las novedades que estarán vigentes para 2018-2019, muchos de estos productos estarán disponibles en el mercado a partir de los meses de marzo-abril.



IDC (International Data Corporation), una empresa especializada en estudios de mercado para la tecnología a nivel global, también comenta sus predicciones para este CES 2018. Marcas como Samsung, LG y Google, entre otras, ya preparan las novedades a mostrar en Las Vegas, bocinas inteligentes, televisiones tan delgadas como una hoja de papel (Tecnología OLED), nuevas herramientas de control y de comunicación enfocadas en el internet de las cosas (IoT), así como una fuerte presencia de novedades para la realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), serán el parteaguas de lo que veremos en tecnología para 2018.



Me impresiona el número de marcas que se presentan en el CES en cuanto a bocinas se refiere, de verdad que un día no es suficiente para poder escuchar todas las marcas y modelos que se exponen en el CES, sin embargo es como unas vacaciones en Disneylandia para los que nos apasiona la tecnología.



Si estás emprendiendo tu negocio y está enfocado a la tecnología, es un show que te recomiendo asistas, recuerdo que la primera vez que fui, realmente significó un gran esfuerzo económico, te podría decir que fue casi de mochilazo; pero lo que vi, expandió mi visión exponencialmente.



Aprovecho para agradecer al periódico El Financiero edición Monterrey por la oportunidad de contar con un canal de comunicación con ustedes, darles también a ustedes las gracias por leer la columna durante este 2017 y agradecer a clientes, proveedores, amigos y familiares por este año tan extraordinario.



La felicidad la defino como la suma de pequeños momentos extraordinarios, el tomar café, escribir esta columna y platicar con ustedes, para mí es uno de ellos. ¡Les deseo un próspero año 2018 lleno de abundancia, salud y bendiciones!



