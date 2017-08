Constructores esperan más obra pública en NL

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo León, confió en que el estado esté pujando por recursos para infraestructura por un monto de entre siete y 10 mil millones de pesos, lo que daría un respiro al sector que actualmente está operando a una capacidad del 60 por ciento, gracias a la obra privada, principalmente.



José Francisco Gutiérrez, presidente del organismo, recordó que el recorte en el presupuesto federal del año pasado afectó al sector, pues sólo se destinaron cuatro mil millones de pesos.



“En Nuevo León estamos preocupados porque el año pasado nos dieron cerca de cuatro mil millones de pesos, de ésos, cerca del 50 por ciento fue para Pemex y, (en Nuevo León) no se metieron los proyectos suficientes para que los legisladores pudieran votar.



“Este año esperamos que sí se hayan dado los proyectos; es una época importante para nosotros. Nuevo León se merece inversión fuerte y constante en infraestructura para poder generar los empleos que se necesitan”, dijo.



Refirió que para el presupuesto del próximo año prevén se etiqueten en la bolsa del Estado por lo menos ocho mil millones de pesos.



“Ojalá se hayan metido los proyectos a Hacienda sin errores para tener mínimo el doble de proyectos en el estado, lo que que se traduce en el doble de recursos del año pasado (…) ojalá se hayan registrado entre siete y diez mil millones de pesos en proyectos para que se puedan votar por lo menos la mitad”.



Por su parte, Gustavo Arballo, presidente nacional de la CMIC, dijo que a nivel país “si solo consideráramos los recursos públicos (para la construcción de infraestructura) los números serían negativos, no estuviéramos hablando de los crecimientos, bajos, pero crecimientos al fin”.



Añadió que “el sector privado vino a sustituir (la falta de recursos) con inversiones y herramientas diferentes como APPs, certificados de inversión, educación, fibras; no solo ha venido a equilibrar sino a tratar de generar un crecimiento”.



Confió en que los proyectos de inversión comprometidos en las rondas de exploración de hidrocarburos sean un aliciente.