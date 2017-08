Constructoras buscan mejorar condiciones de compra de cemento

Pese a que las cámaras de la Construcción, Vivienda y Bienes Raíces habían hecho un llamado a la Secretaría de Economía y a la de Desarrollo Agrario para integrar una mesa de revisión de los precios de los insumos, principalmente del cemento, ayer Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la CMIC, se retractó al señalar que estos organismos privados no tienen facultades para pedir que se contengan o revisen esos incrementos.



“No tengo la facultad como Cámara de la Construcción para pedir o negociar precios y condiciones. Eso lo hacen directamente las empresas (…), no se puede hablar que las cementeras ni las constructoras impongan un precio, las cosas son lo que valen en el mercado, las condiciones se negocian de manera directa.



“Nosotros hacíamos un llamado pero para saber la afectación que tendría en el cliente final, y el Gobierno es un cliente importante, un aumento de éstos”, explicó.



En un desplegado publicado por las cámaras mencionadas, éstas señalaron que “hacemos un llamado a la Secretaría de Economía y la de Desarrollo Agrario a integrar una mesa de revisión de la competitividad de los precios de los insumos, dado que tenemos una inflación anual del 6.17 por ciento, así como un tipo de cambio estable, por lo que no consideramos que existan condiciones que justifiquen el incremento de 12 por ciento anunciado por las cementeras”.



Arballo Luján señaló que las Cámaras de la Construcción y del Cemento están en busca de generar plataformas y mejores condiciones que beneficie a las empresas de ambos sectores ante los recientes incrementos.



“En el diálogo estamos buscando las condiciones de cómo hacer compras consolidadas, o acuerdos para asegurar un volumen determinado de compras para que se genere mejores condiciones”, mencionó.