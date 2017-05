Consideran un “calvario” registro al SAT

Los trámites de inscripción de personas morales para obtener sus comprobantes fiscales digitales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son complicados e intimidatorios, además de que los empresarios consideran que son un “calvario”, dijo Carlos Benavides González, socio director de la firma BHR Enterprise Worldwide Monterrey.



“Las autoridades de Hacienda están violando los derechos constitucionales de las empresas y sus dueños. La intimidación que hacen las autoridades del SAT a los representantes legales de las compañías, al preguntarles si conocen de la responsabilidad legal que tienen, encuadrándolos en un delito de defraudación fiscal, si omiten información está causando controversia”, dijo Benavides González.



El especialista señaló que estas acciones, así como el hecho de que el que le preguntan al representante legal si cuando va ante el SAT va por voluntad propia o lo obligaron a asistir, y si conoce a los accionistas y socios de la empresa, obstaculizan los avances en la gestión empresarial.



Ante ello, Benavides González dijo que con el objetivo de asesorar y orientar a las empresas y sus dueños en estas gestiones antes las autoridades, como es el caso del SAT, BHR Enterprise Worldwide abrió sus operaciones en la ciudad desde el jueves pasado.



“El SAT está solicitando la georreferencia de las empresas, el catálogo de cuentas de la compañía y el acuse de preinscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en caso de haber iniciado la solicitud a través del portal de internet, entre otros documentos, todo esto es exagerado y se vueleve un calvario, nuestra oficina puede agilizar y asesorar en estos procesos a las empresas”, explicó Benavides González.



Dijo que las empresas tienen que demostrar con documentos quienes son sus posibles clientes y a que se va a dedicar el negocio.



Además, si se registran otras empresas en el mismo domicilio las autoridades exigen se explique la relación que tienen con la compañía que se está documentando ante el SAT.



“Las consecuencias de no cumplir con estos requisitos son el no obtener la inscripción del registro federal de contribuyentes, y sin él los empresarios no pueden tener acceso a la generación de los comprobantes fiscales digitales y tampoco abrir cuentas bancarias e impide el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar de alta a sus trabajadores en este organismo proveedor del cuidado de salud, y en el Infonavit y el registro estatal.



“Si bien es cierto que la intención de la autoridad es combatir la ilegalidad y la evasión fiscal, también es cierto que las autoridades se están llevando de encuentro a las empresas formales que invierten sus capitales en el país”, consideró el experto.