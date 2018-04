Consejero externo e independiente: 6 Must-Haves

Fuente: Cortesía

Un Consejo de Administración no es un lugar para hacer relaciones públicas, ni para inspirar una buena charla de café cuando sobra el tiempo. ¡La empresa familiar no debe pagar por eso! El negocio paga por aportaciones de valor que le ayuden a profesionalizarse, institucionalizarse y reinventarse; por ideas que nutran el patrimonio de la familia empresaria. Por ello, tener buenos consejeros externos e independientes es un must, al igual que evaluarlos y rotarlos.

Pero, ¿qué buscamos y debemos EXIGIR de un consejero externo e independiente?

1: Conocimiento en su Área, Prestigio y Contactos.

Nuestro consejero deberá contar con una trayectoria profesional que complemente la estrategia del negocio. Sin importar su edad o género, el consejero debe ser un experto reconocido en su área, sentirse cómodo impulsando temas digitales y de internacionalización, y tener contactos que le abran la puerta a la empresa a nuevas oportunidades.

2: Independencia Profesional y Económica.

Los consejeros externos e independientes son profesionales con experiencia empresarial no ligados a la propiedad ni a la dirección del negocio. Por ello, su participación no debe representar un impacto fuerte en su actividad en términos de dedicación o ingresos. En pocas palabras: Buscamos que el consejero no sea ni empleado, ni cliente, ni proveedor, ni “compadre” del Presidente del Consejo o del equipo directivo; y que su retribución (por participación en el Consejo) no suponga más del 20 por ciento de sus ingresos totales. ¡Hay que mantener la independencia!

3: Responsabilidad, Conocimiento del Negocio y Compromiso.

El consejero tiene la responsabilidad de decir las cosas tal cual son (aunque no les guste a los dueños) y de revisar diariamente las noticias sobre el sector en que se mueve la empresa (tendencias). También debe comprometer tiempo para asistir a las reuniones de Consejo, revisar la información que se le envía y conocer someramente la operación, las instalaciones, etc.

4: Involucramiento, Comunicación y Seguimiento.

Habrá ocasiones en que el consejero deberá involucrarse más allá de la línea de gobierno—sobre todo si colabora en comisiones del Consejo. Por ejemplo, si hay que poner en marcha un proyecto en el que el consejero tiene un conocimiento específico, éste deberá dar guía y seguimiento (desde su posición en el Consejo y de forma ordenada) a quien esté implementando. Se trata de comunicar, compartir mejores prácticas y dar seguimiento a la estrategia.

5: Integridad en Valores y Comportamientos.

Además de practicar el deber de confidencialidad y diligencia, los consejeros externos e independientes deben conocer y vivir los valores de la empresa familiar. Y es que, no se trata solamente de aportar valor económico al negocio; se deben poseer también ciertas cualidades personales que “encajen” con la manera de ser, hacer y tomar decisiones de la familia empresaria.

6: Negociación y Buen Gobierno Corporativo.

Un buen consejero ayudará a forjar y promover el gobierno corporativo en la empresa familiar. Para ello, retará a la mesa y no se conformará, fomentará la comunicación abierta, la transparencia, la negociación, las evaluaciones de desempeño, las rotaciones y los reglamentos claros al interior del órgano de gobierno.

En resumen: Ser consejero, no es un trabajo de tiempo parcial; es un trabajo que requiere alta dedicación, compromiso y entrega. Y es que, no nos están haciendo el favor, ¡los estamos contratando para crecer!

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

