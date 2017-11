Confía Zavala reunir las firmas para su postulación

Margarita Zavala confió en lograr el millón de firmas que se requiere para su postulación a la candidatura presidencial por la vía independiente, pero pidió al Instituto Nacional Electoral que permita a los ciudadanos acudir a cualquiera de los 300 módulos de los distritos electorales que hay en el país para dejar la firma de apoyo a cualquiera de los precandidatos.



La ex panista participó en el Foro Actúa 2017 organizado por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, donde también acudieron otros cuatro aspirantes independientes a exponer sus ideas en caso de obtener la candidatura.



Zavala fue la que más aplausos se llevó por parte de los estudiantes y profesores del Tecnológico de Monterrey, así como de algunos panistas, entre los que se encontraba Fernando Canales Clariond, ex gobernador de Nuevo León.



Al iniciar su intervención, dijo que el país vive un momento de incertidumbre económica, con una corrupción rampante y un miedo de los ciudadanos por la inseguridad que azota al país.



“Quiero un México con libertades económicas, pero también volteo a ver al Estado cuando tiene que intervenir, cuando el mercado distorsiona y genera las desigualdades que tenemos en nuestro país”, indicó la ex Primera Dama del país.



Expresó que aspira a un México justo, seguro y solidario, con una economía humanista.



“Tenemos que echar las condiciones necesarias para crecer más, y eso pasa por el orden en las finanzas públicas, con la desregulación de la economía, pero también con inversión en la gente y en la infraestructura”, refirió.



Comentó que el crecimiento de México debe ser equitativamente distribuido, que haya más ingreso en las familias.



“Necesitamos un gobierno que no estorbe, que facilite la creación de empresas”.



Zavala dijo que el muro donde topan todos los mexicanos es el de la corrupción, para lo cual se requiere fomentar los valores de la honestidad y la cultura de la legalidad.



Aseguró que tiene la capacidad y habilidades para manejar al país mejor de las que podría ofrecer José Antonio Meade, probable candidato del PRI, o Andrés Manuel López Obrador.