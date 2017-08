Confía Guajardo en obtener acuerdos sustanciales en TLCAN

México llega con optimismo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) de lograr acuerdos sustanciales, dados los resultados obtenidos en 22 años del tratado y esta experiencia indica que se debe integrar aún más la región de Norteamérica para ser más competitiva, expresó Idelfonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía (SE), luego de participar en la segunda edición del Encuentro Ternium 2017, Propymes and Supplier Awards.



“Estamos iniciando un proceso al cual vamos con objetividad, con optimismo, para poderlo desarrollar de manera concreta y conforme vaya avanzando tendremos una mejor visión de la posibilidad de llegar a las pistas de aterrizaje de solución que sean favorables para los tres países”, indicó.



Detalló que “quedarán integradas en la agenda las Pymes, a fin de incorporarlas a la cadena de valor, pues durante las negociaciones del tratado hace 22 años fue un error dejarlas fuera; ahora se trata de tener el piso parejo para que se beneficien las pequeñas y medianas empresas”.



Comentó también que estarán presentes temas como derechos ambientales, laborales, migración y seguridad.



Sobre estos temas, aseguró que “si nos ponemos de acuerdo en migración para ayudar a contener los flujos, si nos ponemos de acuerdo en seguridad, nos tenemos que poner de acuerdo en comercio. Estamos de acuerdo en todo o no estamos de acuerdo en nada”, subrayó.



Guajardo expresó, este reto de modernización tiene que dejar claro en la realidad que a veces el discurso para ganar elecciones es diferente de la estrategia de política pública para hacer funcionar una economía y un país.



Afirmó que “la discusión del TLCAN es una discusión de futuro no una discusión del pasado”.



…Y la apuesta debe ser hacia una mayor integración

Ternium y Minera Autlán consideraron que en la renegociación del TLCAN puede salir ganando con un fortalecimiento de la cadena de valor de la industria de los tres países.



Para Máximo Vedoya, presidente de Ternium México, las negociaciones deben centrarse en trabajar para una “cancha pareja, hay mucho espacio para la renegociación, y ésta no necesariamente tiene que ser mala para uno u otro país, sino más bien enfocarse en que puede ser buena para los tres países”, añadió el directivo.



La gran apuesta debe ser hacia una mayor integración de la región.



Por su parte, José Antonio Rivero, presidente de Minera Autlán, comentó que si México logra que nuestras economías se integren más será un buen resultado.



“Yo estoy optimista de que se obtendrá un buen resultado de las renegociaciones”, agregó.



Destacó que en el caso de la industria siderúrgica mexicana ésta llega con ventaja.



“En el caso del acero, Estados Unidos exporta mucho más de lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, si mal no recuerdo, el déficit es de dos mil millones de dólares anuales, lo cual es una ventaja en esta renegociación”, indicó.



En el mismo evento, Luis De la Calle, socio fundador de De la Calle, Madrazo y Mancera, previó que a México le va a ir muy bien en la renegociación del acuerdo comercial.



Sin embargo, dijo que el éxito o fracaso que se logre en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dependerá más de lo que se deje de hacer en su mercado interno.



El conferencista expresó que México no puede seguir teniendo como asignatura pendiente una economía interna débil, destacó también que el futuro del país depende de la innovación.



“México necesita apostarle más a la tecnología e innovación y crear una economía que satisfaga las necesidades de los consumidores”, añadió el experto en asuntos comerciales.