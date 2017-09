Conagua define reglas para proteger el agua en fracking

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó la semana pasada los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.



Dichos lineamientos, aplicables a la actividad conocida como fracking para producir petróleo y gas en lutitas (shales), tienen por objeto establecer las disposiciones de carácter general y los requisitos que, en materia de protección y conservación de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, deberán cumplir los sujetos regulados en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.



Por su parte, el biólogo Antonio Hernández opinó que los pozos para el aprovechamiento de agua subterránea están en riesgo, porque la regulación permite la cesión de los derechos de los pozos ya concesionados.



“Sólo plantean, de manera general, aspecto como traslado, distribución y manejo del agua. Y no hay reglas claras para el tratamiento o destino final del agua utilizada, ya que solamente establece que se aplicará la normatividad de la materia”, indicó el especialista.



El artículo 16 de los lineamientos publicados señala que, durante la realización de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos de los yacimientos no convencionales, los regulados deberán de prevenir la infiltración de sustancias contaminantes al subsuelo y los acuíferos mediante la instalación de capas impermeables que aíslen el terreno en los sitios de perforación y en las áreas de los depósitos y almacenes de fluidos y aditivos. Dichas capas deberán ser de material sintético, impermeable, resistente al sol, hidrocarburos, sales, soluciones ácidas y alcalinas.



Mientras que en el artículo 17 mandata que con el objetivo de proteger la calidad del agua subterránea, en cada área de extracción los regulados deberán construir un pozo de exploración hidrogeológica, cuya profundidad será fijada por la Comisión considerando los resultados de las exploraciones de los regulados.



La información obtenida en los pozos de exploración hidrogeológica, relativa al espesor y litología de los acuíferos, deberá tomarse en cuenta en el diseño de los pozos de extracción.