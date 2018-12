Con acusaciones, manchan campañas por alcaldía regia

Aunque los nueve candidatos que buscan la alcaldía de Monterrey se pronunciaron a favor de la civilidad durante las campañas electorales, la jornada arrancó entre propuestas y acusaciones que dan pie a la guerra sucia por parte de algunos de los aspirantes.

Durante las primeras horas de ayer, recién arrancaron las campañas electorales, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, descartó a siete de los nueve candidatos, al asegurar que la alcaldía regia se disputará entre dos: el panista Felipe de Jesús Cantú, y el aspirante del PRI, Adrián De la Garza.

Además, Cortés tachó a los priístas de “rateros”, y destacó que las elecciones del pasado 1 de julio fueron anuladas por un presunto fraude electoral.

“Sólo imaginen el robadero (sic) que habría en las arcas de la administración municipal, no vamos a permitir que Monterrey y su ayuntamiento se convierta en el arca de Noé del PRI”, dijo.

“Hay que recordarles que, por la necedad, por el capricho y por el fraude contra la voluntad popular, el PRI fue quien provocó que se repitiera esta elección, es injusto, porque se van a gastar más recursos públicos en esta elección extraordinaria”.

Al respecto, Cantú también arremetió en contra del partido tricolor que busca la alcaldía de Monterrey con De la Garza como candidato.

“Ellos no han sido civilizados, no han respetado las leyes, no han respetado a los ciudadanos. Han demostrado con creces que no tienen calidad para poder hacer frente a esa civilidad”, comentó el panista.

Contrario a las posturas panistas, De la Garza respetó el pacto de civilidad, y dedicó su primer día de campaña a promover propuestas, como la creación de una tarjeta de apoyo para mujeres de escasos recursos.

Según De la Garza, las tarjetas serían de mil pesos bimestrales y estarían destinadas a unas 20 mil mujeres.

Sin embargo, quien también denunció guerra sucia durante el primer día de campañas, fue Ana Villalpando, candidata del PRD.

Incluso, Villalpando acudió ayer a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para denunciar violencia política de género en su contra.

“Hace poco ya se pusieron a atacar, atacar, y atacar, hasta que fueron más directos”, dijo.

“Son audios, son videos, son ataques directos de que supuestamente hay negociaciones con cierto partido, con cierto candidato, y bueno, el hecho de que estemos aquí es que, si ellos hacen esas aseveraciones, va a ser una invitación legal para que ellos aporten y comprueben esos dichos”.

Cabe destacar que los candidatos estarán en campaña hasta el 19 de diciembre.

Las elecciones extraordinarias serán el 23 del mismo mes.