Ciber ataques y EU, amenaza a la seguridad

La delincuencia organizada, el terrorismo cibernético y la relación bilateral con Estados Unidos, son algunos de los riesgos que amenazan la seguridad nacional de México, coincidieron expertos durante el Foro de la Cultura de Seguridad Nacional.



En un evento organizado por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León, Mario Carbajal Ramírez, director del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), comentó que además de los riesgos anteriores, hay nuevas amenazas para muchos países.



Entre estas mencionó la gobernanza internacional de los océanos, la crisis alimentaria del planeta y el desempleo y subempleo.



“El aumento de la población, la competencia mundial por las materias primas, los alimentos, el agua, las amenazas a la seguridad marítima y la contaminación marina, incrementan el nivel de utilización de los recursos oceánicos y disminuyen la capacidad de los océanos para aportar los beneficios de los que depende la sociedad mundial”, refirió Carbajal.



Otra amenaza para la seguridad nacional de muchos países es la crisis alimentaria, debido al rápido y constante aumento de la población en el mundo, particularmente en África, Medio Oriente y algunos países de América Latina.



En el caso de México, el director del CESNAV recordó que en los años sesenta era autosuficiente en alimentos, pero después se dejó caer el campo debido a que muchos agricultores prefirieron emigrar a las ciudades.



“Otro riesgo es el desempleo y subempleo, como consecuencia del crecimiento demográfico, de la automatización de procesos productivos en diversos sectores de la industria y de las dificultades para ofrecer educación de calidad en diversos países”, agregó.



Si no se cuenta con una cultura para afrontar estos riesgos, difícilmente se podrá hacer frente a estos problemas, advirtió Carbajal.



Tomás Zerón de Lucio, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, señaló que este organismo tiene identificados 10 riesgos o amenazas a la soberanía nacional.



Entre estos se encuentran la delincuencia organizada, el terrorismo, los ataques cibernéticos y la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que no aparecía desde hace años.



Los expertos coincidieron en que la seguridad nacional no depende solamente de las Fuerzas Armadas, sino de la participación de todos los elementos del Estado, que comprende los tres Poderes y de los ciudadanos.