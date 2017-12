Christmas Tech Gifts

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología de esta semana.



¿Qué se compraron de regalo de Navidad para ustedes? O lo que es lo mismo, ¿qué le van a pedir a Santa? Estos últimos fines de semana he requerido estar en diferentes almacenes comerciales y no saben la cantidad de personas que asisten, en una de las tienda, literalmente no se podía caminar y mucho menos hablar de contactar a uno de los vendedores para ser atendido. El departamento de electrónica sin duda fue uno de los más recurridos, muchos adultos como niños en dulcería, claro que estoy yo incluido en esta lista.



Bueno, pues si ya tienen su regalo de navidad para ustedes, muchas felicidades, de repente nos ocupamos de los regalos de todo mundo y cuando miramos la cartera para nuestro regalo, ¿adivinen para qué nos alcanza?, exacto, no para mucho.



Si aún están buscando su regalo y tiene que ver con tecnología, les comparto algunos tips que me han funcionado para aprovechar mejor la compra y no sea un sentimiento de felicidad de unos minutos solamente.



Procurar hacer una lista de los equipos o accesorios tecnológicos que quisiera comprar (entre más grande mejor).



Ordenarla del de mayor a menor preferencia, esto apoyará en enfocarnos en los primeros tres puntos.



Hacer tres veces las siguientes preguntas: ¿Realmente lo ocupo?, ¿con cuántos dispositivos que ya tengo lo puedo conectar? Y por último ¿Lo voy a utilizar diario?, ¿Por cuánto tiempo?, ¿1, 2 o 3 años?



Ahora sí, ya está todo listo para adquirir el regalo navideño, por cierto, un buen amigo que se dedica al tema financiero, me recomendó que procure comprar en base a presupuesto y no al sentimiento, este último puede llevarnos a adquirir deudas para los siguientes 18 o hasta 24 meses en algunos almacenes, lo que significa pasar dos Navidades más pagando el regalo de este año.



Aprovecho para felicitar a Raúl Ramonfaur y a su gran equipo por su nueva apertura de BWW Plaza Avanta, donde acompañé la escritura de hoy con un aromático café americano disfrutando del área de terraza.



Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, una muy feliz Navidad, que sea Paz, Amor y muchas bendiciones en sus hogares.



