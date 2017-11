China es competencia desleal: Alacero

América Latina importará este año cerca de 24 mil toneladas de productos de acero, de las cuales unas nueve mil toneladas provienen de China y éstas representan una competencia desleal, señaló Jefferson de Paula, presidente de Alacero.



En rueda de prensa durante el Congreso Alacero 58, el directivo destacó que el tema de las importaciones es muy importante para la región ya que representan el 35 por ciento del consumo de acero.



“Seguiremos trabajando en contra de las importaciones desleales, principalmente de China y al mismo tiempo para que nuestras empresas mejoren en productividad, costos y atención a los clientes con el uso de tecnología”.



Dijo que tienen un plan de trabajo con los gobiernos de los países de la región para atender esta problemática, ya que no sólo se importa acero de China sino también productos manufacturados.



Por su parte, Guillermo Vogel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), indicó que les preocupa más que se afecte a la industria por importaciones desleales, dado que puede llegar a provocar cierres de empresas en el sector.



“Para nosotros sí es muy importante y preocupante, no estamos en contra de las importaciones porque es imposible fabricar todos los productos y se necesita cierta complementariedad en el mercado, por lo que no se puede eliminar el déficit al 100 por ciento”.



Destacó que la industria del acero ha realizado inversiones por 10 mil millones de dólares en los últimos años.



Respecto al tema de las elecciones comentó que esperan momentos de incertidumbre, además siempre que hay proceso electoral la economía se detiene y este año no será la excepción.



“Nafta y elecciones se pueden traslapar y podría tener un efecto mayor en la economía”, añadió.