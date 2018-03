CFO de Alfa renuncia tras multa de la CNBV

Derivado de la investigación y multa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso a Ramón Leal Chapa, actual director de Finanzas (CFO) de Alfa, el directivo y la compañía decidieron terminar con su relación laboral, por lo que dejará su cargo a partir del 31 de marzo próximo, anunció la holding al público inversionista.

Por lo anterior, Alfa informó que revisará sus políticas, impulsará su divulgación y reafirmará su compromiso con los valores de integridad y de respeto de su marco moral y jurídico.

Aseveró que dentro de este marco sus colaboradores deben de comportarse, al igual que todas sus operaciones institucionales.

La CNBV multó al directivo con 195 mil 81 pesos por violar la Ley de Mercado de Valores, al celebrar operaciones con información privilegiada en el año 2012.

Analistas consultados coincidieron en señalar que la renuncia del directivo era algo de esperarse pues “Alfa busca mantener la confianza del inversionista en la compañía y el hecho contiene cualquier posible impacto”.

Otro de los especialistas mencionó que “la decisión podría ser una señal de que Alfa busca mantener la ética dentro de la empresa, incluyendo el top management. Dadas las razones de la salida del CFO no debería cambiar la dirección de Alfa, creo que buscarán una continuidad en la dirección estratégica de la empresa y no debería haber una afectación relevante para la misma”.

Sufren las empresas de Alfa por altibajos

Alfa, uno de los conglomerados más influyentes del país, ha tenido que sortear en los últimos años diversos obstáculos que se le han presentado tanto a la holding como a sus subsidiarias, derivados, principalmente, por factores del mercado y otros, por malos cálculos.

El más reciente es la salida de su director de Finanzas, Ramón Leal Chapa, orillada por una investigación que derivó en una multa de casi 200 mil pesos en contra del estratega por realizar operaciones con información privilegiada.

Los tropiezos recientes de Alfa se remontan al 2014, cuando pese a haber incertidumbre en los precios del petróleo, realizó la compra de cerca del 19 por ciento de las acciones en Pacific Rubiales, participación en la que invirtió alrededor de mil millones de dólares.

Sin embargo, un desplome en los precios del petróleo diluyó a cero la participación de Alfa en la petrolera.

“(En 2014) se realizaron compras de acciones (de Pacific Rubiales) acumulando cerca del 19 por ciento del capital, no obstante que se desarrollaron análisis de riesgos de esta inversión, se subestimó la posibilidad de una caída abrupta del precio del petróleo, como ocurrió en la segunda mitad del año, dicha reducción hizo que el precio de las acciones de Pacific Rubiales tuviese una fuerte baja, causando una pérdida patrimonial de casi 600 millones de dólares al cierre de 2014”, señaló en ese entonces el presidente del consejo en su asamblea ordinaria, Armando Garza Sada.

Otro de los acontecimientos por los que atravesó Alfa fue en su negocio de alimentos procesados en frío, Sigma, que por segunda ocasión buscaba listarse en la Bolsa Mexicana de Valores, y casi al hacerlo tuvo que cancelar dicha intención, argumentando que la oferta de acciones “fue sobre suscrita a un precio que no estaba en línea con el rango de precio establecido”, este era de entre 23 y 29 pesos por título.

En relación a este hecho, analistas del sector señalaron que una probable desconfianza en la dirección que estaba tomando Alfa, aunado a otros factores, podrían haber influido para que los inversionistas le apostaran bajo al precio de la acción de Sigma.

“Muchos de los clientes con los que hablaba, lo primero que me mencionaban era la parte del management, que realmente no le tenían mucha confianza; yo les comentaba que sí entendía que en Nemak les había ido mal y en Newpek y Pacific Rubiales, e intentaba vender una historia totalmente diferente de Sigma, pero al final creo que no. Yo creo que sí influyó”, dijo en su momento José Antonio Cebeira González, analista de Actinver.

Por otro lado, Alfa también anunció algunas desinversiones de los activos de sus subsidiarias Newpek y Alpek para concentrarse en sus negocios core, recientemente.

Por lo que la empresa mantuvo un periodo de due diligence con ContourGlobal para la compra-venta de las dos plantas de cogeneración eléctrica que tiene en Cosoleacaque, Veracruz y Altamira, Tamaulipas.

Alpek por su parte suspendió a M&G el abasto de ácido tereftálico purificado por el incumplimiento en sus pagos por unos 49 millones de dólares, un 40 por ciento del total.