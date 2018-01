Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



Aprovecho para mandar un fuerte abrazo @MtyFollow por la sensible pérdida que sufrió en estos días, te deseo pronta resignación y fortaleza.



Y como dice el dicho: “no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla”; pues ya instalado en la ciudad que nunca duerme, Las Vegas, NV.



El día de ayer, de verdad que se me quemaban los pies por bajarme del avión y llegar al centro de convenciones, facilitó mucho el poder recoger el gafete en el mismo aeropuerto. Ni tarde ni perezoso, me fui directo al pabellón central, en donde se concentró la mayor parte de impulsores de la tecnología 5G, VR y AR.



En uno de los “booths”, tenían al mismo tiempo conectado cuatro dispositivos haciendo “streaming” en 4K de resolución (4K, requiere por lo menos 12gbps para poder ver una película decentemente en video bajo demanda por ejemplo), cuatro módulos corriendo Realidad Virtual y dos de ellos SVR (Social Virtual Reality), este último es el poder interactuar con otros jugadores en el mismo juego o escena; adicionalmente, también estaba conectado un área que denominaron el pabellón de los juegos olímpicos de invierno, una pequeña muestra de lo que se puede hacer al mezclar la producción de televisión con Realidad Virtual.



Por cierto, el próximo mes de febrero se llevará a cabo la edición de los Juegos Olímpicos de invierno en PyeongChang, aquí se instalará una plataforma 5G para dar servicio a todos los usuarios conectados a la red para telefonía móvil, estoy seguro que esto detonará el número de contenidos subidos por los usuarios, la resolución de los mismos y la cantidad de horas dedicadas a “streaming”.



Dos de los conceptos que llamaron mi atención, fueron el rediseño del concepto de auto, mucho más enfocado a que sea un lugar mucho más versátil fungiendo como oficina, restaurante incluso como sala de relajación, el segundo definitivamente los sistemas para automatización de las casas inteligentes, cada día, mucho más amigables para que el usuario final lo instale y configure por sí mismo.



Agradezco mucho la invitación y la facilidades para asistir al CES edición 2018 a la oficina del Consulado del departamento de comercio de los Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo a Yazmin R. y a Manuel V.



Hoy acompañé la escritura con un café con leche, de inicio me pareció extremadamente intenso, pero al final, fue una buena combinación.



¡Ahora sí, listo para la caminata de hoy en el CES!



Les deseo un fin de semana extraordinario en compañía de la familia y amigos.



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.