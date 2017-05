Cerveza de nopal

Cervezas hay muchas, algunas a base de cebada, chile o chocolate, pero una que sea considerada, por sus creadores, como una bomba nutritiva, con alto contenido en fibra y que puede ser consumida por personas diabéticas, sólo Nopalea C.



Nopalea Industrias, es la empresa dedicada a la producción y comercialización del nopal, cosechado tanto en el municipio de García como en estados como Zacatecas y ahora busca abrirse nuevos mercados tanto en México como en Estados Unidos.



De acuerdo con Miguel Ángel Dávila, fundador y director de la compañía, señaló que actualmente trabajan para incursionar por primera vez al mercado latino en Estados Unidos, por lo que ya están con el rediseño de etiqueta, solicitando los permisos de las distintas autoridades y eligiendo el nombre con el que se comercializará allá.



Nopalea C es una cerveza Lager tipo Plisen con 4.8 grados de alcohol, es dorada y tiene un precio promedio por botella, de 500 mililitros de 55 pesos.



Dávila explica que luego de cuatro años de “tocar puertas” la cerveza artesanal ha logrado entrar, a través de Chedrahui a Cancún, Mérida, Ciudad de México y Acapulco; además de Los Cabos.



En Nuevo León, mencionó, está disponible a través de los canales de distribución de Beer For Us, Beer Box y Beer Company y, algunos clubes deportivos como el Alpino Chipinque y Deportivo Cumbres.



“Para poder meter la cerveza en Estado Unidos, tenemos que adecuar varias cosas, lo primero es la etiqueta, tenemos que cumplir con su normativa; necesitamos tramitar algunos permisos que se requieren para que se pueda importar la cerveza; en eso andamos. Espero que en un lapso de tres meses ya estemos enviando cerveza a Estados Unidos.



La intención es que además del apoyo de la Secretaría de Economía y Trabajo, que nos está dando la capacitación y asesoría, para estructurar a la empresa para poder surtir al mercado latino; estamos haciendo contacto con diversas personas que le dan servicio a la Secretaría para que nos asesore y contacte para poder colocar el producto en Estados Unidos”.



El directivo dijo que la cerveza se embarcaría desde República Checa, ya que la cooperativa Ardanas con sede en ese país a quien le vende el nopal con la que se produce la bebida, tiene su plata productora en ese país y aunque la desarrollaron de manera conjunta, fue quien patentó el producto.



“La cerveza se maquila en República Checa, ellos (la empresa) consideraron que éste era el mejor vehículo para hacerle llegar la fibra al ciudadano checo. Nosotros tenemos acceso a la patente y la podemos producir, sin embargo ahorita estoy enfocado en continuar posicionándola. Tenemos la exclusividad de distribuirla en México y de proveerles el nopal,” explicó.



Mencionó que otro de los proyectos a corto plazo es masificar su distribución a través de las tiendas Soriana, empresa con la que ya ultiman los detalles.