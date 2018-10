Cero y van 2 en Monterrey

Fuente: Cortesía

El jueves pasado se vivió al poniente de Monterrey una nueva tragedia, en donde hubo muertos, heridos, sustos y caos en la Ciudad, me refiero a la plaza comercial Espacio Cumbres. Fue ahí en donde se colapsaron las placas de concreto de varios niveles de la obra en construcción matando y atrapando a gente inocente y trabajadora. Y es que esta situación la volvemos a vivir aquí en Monterrey a casi un año de lo que vivió la gente del fraccionamiento Antigua sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, en donde se vinieron abajo las paredes de tierra matando a varias personas y destruyendo casas, del conjunto habitacional antes mencionado.

¿Existen coincidencias de estas dos grandes y muy graves catástrofes en la industria de la construcción local?

Las respuestas son varias y ahora la comparto (dos puntos)

1.- Ambas han sido en el municipio de Monterrey, del alcalde Adrián de la Garza.

2.- Han sido problemas que los vecinos venían anunciando con anticipación y ninguna dependencia les hizo caso.

3.- Existen misterios y muchas preguntas sobre los permisos de construcción.

4.- Son obras que a pesar de tener todo en contra siguieron con su construcción.

5.- Que “quién” sabe dónde andaban los inspectores de la obra del municipio de Monterrey, que nunca las detuvieron.

Yo me pregunto que de igual manera que estas obras mal hechas se colapsaron, cuántas otras no habrán en el Municipio de Monterrey, que sea cuestión de días u horas para que no se vuelvan una desgracia con desenlaces como el que vivimos esta semana.

Parece ser que algunas autoridades del municipio de Monterrey no están haciendo bien las cosas o las tareas los superan y se les van detalles muy importantes como es la inspección de los proyectos que se estén realizando.

Entonces, la pregunta es (dos puntos) ¿Qué está haciendo el municipio regio y cuántas obras más, nuevas o no, irán a terminar siendo una desgracia para los regiomontanos?

Existen algunas obras por el centro de Monterrey que construyen las empresas de la Familia Lobatón en donde hay registros de la caída de una pared del Centro Cuauhtémoc en donde ya murió una persona y existen desprendimientos de materiales que golpean a los transeúntes.

Además, si usted circula y aprecia esta obra desde la perspectiva de Cuauhtémoc, viniendo por Constitución, se observan algunos pisos con las “placas colgadas” como dicen los ingenieros y arquitectos expertos en construcción.

Habrá que poner ojo en esta y muchas obras más y esa es tarea de Adrián de la Garza, si se mantiene en el puesto o de quién llegué en su relevo.

Nos vemos ¡hasta la próxima!

