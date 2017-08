Cemex obtendría grado de inversión

Cemex se acerca a conseguir su grado de inversión, un objetivo que ha trabajado en los últimos años, de concretarse el próximo año representaría para la compañía que dirige Fernando González reanudar su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones, estimaron analistas de Actinver.



La cementera estaría analizando incorporar nuevos activos, principalmente en mercados emergentes y compañías locales pequeñas, pero con un crecimiento potencial y atractivo.



Sin embargo, la prioridad de Cemex en el corto plazo es recuperar su grado de inversión; el próximo mes la calificadora Standard and Poor’s dará a conocer la revisión especial, si confirma una mejora en la evaluación de la cementera, se dará un paso hacia dicho propósito, siendo un catalizador positivo para la compañía cementera.



“El enfoque de Cemex está en continuar mejorando la posición financiera y acelerar la recuperación del grado de inversión. Consideramos que el objetivo planteado por la empresa para el periodo 2016-2017 donde plantea una reducción de deuda de cuatro mil millones de dólares y que al cierre del segundo trimestre del año la empresa dijo que lleva tres mil 400 millones de dólares, lo que resulta alcanzable y positivo”, señalaron los analistas de Actinver.



Por su parte, Alejandra Marcos, analista de Intercam, expresó que está en el ADN de Cemex crecer a través de fusiones.



Mientras que los analistas de Actinver señalaron que en un futuro Cemex continuará con venta de activos no estratégicos pero en menor medida respecto a la observada en los últimos dos años.



No obstante, comentaron que sigue inquietando el crecimiento inorgánico que podría tener la compañía en un futuro. Aunque es prematuro hablar sobre el tema, consideraron que la alta dirección de Cemex ha manifestado su estrategia para incorporar nuevos activos en mercados emergentes.



“Cemex analiza áreas de oportunidad, sin embargo, la alta dirección reiteró que el principal objetivo es recuperar su grado de inversión y no tomarán ninguna decisión contraria a ese camino”, agregaron.