Cemex entra a la era digital; venderá sus productos en línea

Con Cemex Go, una plataforma digital integrada para satisfacer las necesidades de los clientes, la cementera pretende liderar la industria de materiales para la construcción en la era digital de los negocios.



La plataforma fue presentada ayer a los medios, y en una primera etapa está disponible para México y Estados Unidos; será el próximo año cuando esté lista para el resto de los mercados donde opera la compañía.



La plataforma permite a los clientes comprar y supervisar la trayectoria de los productos en tiempo real.



“Esta solución está disponible para múltiples dispositivos donde los clientes pueden rastrear órdenes en tiempo real y administrar facturas y pagos de los principales productos de Cemex”, señaló Fernando González, director general de la compañía durante una conferencia de prensa virtual.



El CEO dijo que Cemex Go los acerca más a sus clientes a hacerlos más rápidos, más transparentes y más eficientes, lo que permitirá tanto a los usuarios como a la compañía ser más productivos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.



La app está disponible para ¡OS y Android a partir de ayer para el mercado nacional y estadounidense, lo que representa la mitad de los clientes totales de la empresa.



González Olivieri, comentó que tienen previsto que en cuatro meses la app esté funcionando con todos sus clientes de Norteamérica y, para finales de 2018, esté en operaciones en todos los países donde la compañía tiene presencia.



A principios de este año, Cemex lanzó la unidad de innovación abierta y capital de riesgo de la compañía, Cemex Ventures, enfocada en involucrar a startups, emprendedores, universidades y otros grupos de interés que se espera formen el ecosistema de construcción del mañana al afrontar desafíos digitales y tecnológicos de la industria. Cemex Ventures podría enriquecer la continua evolución de Cemex Go, a medida que se incorporen funcionalidades para crear valor para sus clientes.



Señaló que este compromiso con la innovación demuestra cómo Cemex liderará la industria de materiales para la construcción en la era digital de los negocios.



La compañía no reveló montos de inversión, sólo indicó que existen 28 equipos de trabajo mejorando el desempeño y ampliando el alcance de esta plataforma.



Esta transformación digital la llevó a cabo con el apoyo de IBM y Neoris.