Ante la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que transforma la Procuraduría en una Fiscalía, el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac) vigilará el proceso de selección de los fiscales.



“Por el interés que hemos manifestado en esta reforma, estaremos especialmente atentos al proceso de selección de los fiscales, al proceso de transición, así como al funcionamiento de la nueva Fiscalía General, con el fin de poder detectar aspectos de la Ley que se puedan mejorar, buscando siempre que en Nuevo León tengamos la mejor procuración de justicia del país y que seamos un ejemplo de estado de derecho y erradicación de impunidad”, señaló el organismo.



Algunos de los avances que destacó el organismo está la figura del Fiscal Autónomo, que ya no dependerá de ningún poder, tendrá su propio presupuesto y libertad de acción, “para lograr que se actúe en forma totalmente independiente en contra de delincuentes, ya sean funcionarios públicos o particulares, sin consideraciones partidistas ni de relaciones de poder”.



Otro avance es el de la creación de Fiscalías Especializadas de Combate a la Corrupción y de Combate a Delitos Electorales.



“También deberá garantizar que puedan perseguir delitos sin influencias políticas o de poder”, resaltó.



Asimismo destacó el filtro ciudadano en la elección de los Fiscales, ya que antes de ser votados por el Congreso, la lista final de candidatos será definida por el Comité de Selección del Sistema Anticorrupción, un grupo de nueve ciudadanos independientes y apartidistas.



El Consejo criticó que la ley no incorporó algunas recomendaciones que hubieran representado un gran avance a nivel nacional.



Una de estas fue que se hubiera incorporado entre los requisitos para ser fiscal el no haber sido miembro u ocupado un cargo en algún partido político por un tiempo suficiente (entre 5 y 10 años) antes de participar en la convocatoria, para garantizar la independencia de los fiscales.