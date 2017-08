Ccinlac pide analizar nueva fiscalía general

El proceso de transición de una Procuraduría General de Justicia a una Fiscalía General debe realizarse en serio para lograr el combate a la corrupción y una verdadera impartición de justicia.



En este cambio debe tomarse en cuenta el servicio profesional de carrera, algo que todavía no es una realidad, consideró Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción en Oaxaca.



Al participar en el Foro “Procuraduría vs. Fiscalía, lineamientos para un cambio de fondo”, organizado por el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, el Fiscal propuso desmonopolizar la información financiera para combatir la corrupción.



“Uno de los grandes retos del Sistema Nacional Anticorrupción (y de los sistemas estatales) es el de cómo desmonopolizar la información financiera y fiscal del país. Ese monopolio lo tiene la SHCP a través del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo.



Explicó que para poder acceder a estas dependencias y obtener información de funcionarios que desvían recursos hay una serie de complicaciones, desde los convenios de colaboración entre Procuradurías hasta otros mecanismos, cuando el fiscal debería hacer la petición directa a una institución bancaria sobre estas cuentas.



Al final de cuentas, agregó, “con un solo enter se dan las transferencias entre los que se están robando el dinero y a quienes se los están entregando en efectivo”.



Comentó que pueden establecerse muchos controles posteriores, pero no de inicio para obtener esta información.



Ana Dulce Aguilar, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, y Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señalaron que el diseño de una Fiscalía debe partir de un proceso de diagnóstico, planeación abierta y transparente.



Destacaron que de la nueva Fiscalía debe ser autónoma e independiente, donde las decisiones no se tomen de manera política, sino con datos objetivos que pueda arrojar una investigación.



En este foro, los fiscales anticorrupción destacaron que la nueva Fiscalía debe tener independencia al interior, con un presupuesto etiquetado y con capacidad para generar investigación con fiscales autónomos.



“Se debe velar por un proceso de designación pública y transparente del Fiscal General, que garantice la permanencia del cargo, pero con procedimientos de control, y procurar que no sea un cambio de nombre para que se dé un cambio de fondo”, dijo Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace.