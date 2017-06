Casinos de NL no evaden nuevo impuesto: Aieja

La menor recaudación que ha registrado Nuevo León, del nuevo impuesto al consumo en casinos, no es porque se está evadiendo, aseguró Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (Aieja).



Indicó que el nuevo gravamen es ilegal, y si los ingresos por este impuesto a las arcas del Estado, son menores a las proyecciones, es porque los funcionarios se equivocaron en sus cálculos.



“Primero, ese impuesto es arbitrario, se lo sacaron de la manga, y ellos mismos dijeron que iban a sacar mil millones de pesos, ¿de dónde lo sacaron?, ¿quién sabe? No es que están recaudando menos de lo que esperaban, están recaudando lo que realmente es, la estimación fue errónea, el impuesto fue ilegal”, indicó en entrevista.



Explicó que los casinos en la entidad iniciaron sus amparos ante el pago del nuevo impuesto, sin embargo, la autoridad no ha determinado si procede.



Por lo tanto, actualmente, dijo, estos negocios están cumpliendo con el pago del nuevo gravamen al consumo de sus clientes.



“El amparo no ha sido resuelto por la autoridad, están en trámite, estamos esperando la respuesta de la autoridad, sí se realizaron algunos amparos”.



Respecto a las auditorías que ya inició el gobierno del Estado en 11 casinos, comentó que el gobierno estatal está en su derecho de revisar la base gravable, pero aseguró que las estimaciones que se hicieron sobre esta recaudación fueron erróneas.



“Estamos obligados a entregar y si el Estado quiere hacer auditoría (adelante); no hay evasión, independientemente de que ganemos por la vía judicial tenemos que cumplir con la vía legal (es decir, con el pago del impuesto)”, argumentó.



Comentó que tras la mayor recaudación el sector casinos en la entidad no tenido un crecimiento en la generación de empleo.



“No ha habido más empleo, porque de hecho existe una reducción del diez por ciento, se mantiene los seis mil puestos de trabajo actuales, porque hay tres casinos que fueron autorizados; no son nuevas unidades, ya existían”, indicó.



EL FINANCIERO publicó ayer, que se estima una recaudación de entre 250 y 300 millones de pesos para el primer semestre de este año, cuando lo proyectado era tener 450 millones de pesos, que representa la mitad de lo esperado para este año.