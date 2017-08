Cáncer de pulmón, segunda causa de muerte en hombres

Cada año mueren en el país 80 mil personas por cáncer, y el de pulmón es el segundo de mayor mortalidad para los hombres, con el 14 por ciento de las muertes por tumores malignos, después del de próstata.



Entre los factores que generan cáncer de pulmón se encuentra el tabaquismo, pero también la contaminación que se respira en las grandes ciudades del país, entre las cuales se encuentra Monterrey.



César González de León, oncólogo del Hospital Universitario, Instituto Nacional de Cancerología (InCAN) y del Anderson Cancer Center de Houston, Texas, comentó que el cáncer tiene un alto impacto económico entre quienes lo padecen y sus familiares.



Mencionó que este tipo de cáncer afecta por igual a hombres y mujeres, debido a que cada vez más mujeres fuman.



“El tabaquismo no es un mal hábito, no es un vicio. La salubridad moderna la considera como una enfermedad”, indicó el especialista médico.



Expresó que en este asunto la prevención es vital para evitar que los adolescentes adquieran este hábito que les puede costar la vida.

“El cáncer de pulmón hay que atajarlo antes de que suceda y combatir el tabaquismo es una lección que necesitamos estar repitiendo”.



González de León comentó que pese a las campañas contra el tabaquismo en México, aún no hay una tendencia a la baja en este hábito o enfermedad.



Se estima que un 30 por ciento de los adolescentes en Nuevo León y el resto del país fuman, “lo cual debería representar un escándalo, no ser considerado algo normal en esta época de la vida. Además, aún y cuando dejes de fumar, el riesgo persiste por más de una década”, refirió.



El especialista señaló que han surgido nuevos tratamientos para atender el cáncer de pulmón y que dan resultados positivos, pero el problema que son muy caros.



“La consulta financiera se está convirtiendo en un problema grave en las consultas oncológicas. Los seguros de gastos médicos están duplicando el costo de las pólizas y no porque sean unos abusivos, sino porque la inflación médica está entre un 30 o 40 por ciento arriba de la inflación general”.



El costo de un tratamiento contra el cáncer de pulmón cuesta alrededor de 80 mil pesos al mes.



En cuanto a tratamientos para dejar de fumar, el oncólogo regiomontano dijo que el Hospital Universitario es la única institución que cuenta con un programa para dejar el cigarro, como es el Centro de Rehabilitación Pulmonar, pero habitualmente están sobrepasados en su capacidad.



Agregó que hacen falta más centros o lugares para que la gente deje de fumar.



GLENMARK

Entre los avances para el tratamiento de cáncer de pulmón, la compañía farmacéutica Glenmark cuenta con dos tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida y aumentar los años de existencia de los pacientes.



Nuria Marcos Olivan, Director Médico Regional de esta compañía para el área norte de América Latina, reveló que una opción es la gemcitabina, que está indicada sólo o en combinación con cisplatino como tratamiento en primera línea en pacientes con cáncer pulmonar de células pequeñas localmente avanzado con metastásico.