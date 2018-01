Canaco prevé alza marginal en ventas reales

Las ventas del comercio regiomontano en este 2018 se mantendrán similares a las del 2017, ya que sólo crecerán 0.05 por ciento.



Jorge Emilio Garza Treviño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, señaló que la expectativa que tienen para este año en cuanto a ventas es de un incremento nominal del 5.2 por ciento, pero descontando la inflación la variación real será del 0.05 por ciento de incremento.



Comentó que la inflación ha ocasionado que el comercio se haya venido hacia abajo en sus ventas.



El dirigente de los comerciantes regiomontano dijo que el gasolinazo registrado en enero del 2017 provocó una espiral inflacionaria que no se había visto en los últimos dos sexenios.



“En enero pasado tuvimos el famoso gasolinazo, que consideramos fue un desacierto de la autoridad porque esto hizo que volviéramos a inflaciones altas en nuestro país; tuvimos dos sexenios en donde la inflación estuvo por debajo del cuatro y cinco por ciento”, indicó.



Expresó que la inflación es un impuesto que afecta al consumidor porque todos los productos les cuestan y les salen más caros.



“La inflación ha ocasionado que el comercio se haya venido hacia abajo en sus ventas. Tenemos crecimiento en todos los sectores, pero es en números constantes, y si le quitamos la inflación, las ventas del comercio han ido disminuyendo”.



Asimismo, opinó que esto no es bueno para las empresas ni para los consumidores.



“Ellos decían que el aumento a la gasolina no iba a impactar al mercado, pero vimos que esto no fue cierto. El aumento en los energéticos hizo que todos los productos tuvieran un incremento”, refirió el directivo.



En cuanto al panorama para este año 2018, el presidente de la Canaco consideró que será difícil.



“Para este 2018 el panorama luce un poco más complicado que en el 2017. Todos quisiéramos que este año fuera igual que el 2017, sin embargo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio todavía no llegan a su final”.