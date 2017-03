Canaco pide a autoridades no bajar la guardia en seguridad

Jorge Emilio Garza Treviño, nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey, aseguró que parte de los índices de inseguridad en el estado se debió al relajamiento y falta de coordinación de las autoridades por lo que pidió no bajar la guardia en el combate a la inseguridad.



“Debemos ser claros y exigentes, pues parte de la situación del retroceso (de inseguridad), se debió al relajamiento y falta de coordinación de nuestras autoridades, la seguridad es un ambiente propicio para la actividad productiva y el desempeño y la paz de los ciudadanos, no podemos bajar la guardia”, afirmó en su discurso.



Explicó que el año pasado los comercios afiliados a Canaco reportaron un incremento del 53 por ciento de robos.



Así mismo, pidió a los alcaldes metropolitanos el eliminar el cobro de los permisos a las unidades de transporte y regresar al reglamento anterior, al señalar que es más caro, porque en la entidad algunos alcaldes cobran 600 pesos mientras que la Ciudad de México el costo es menor, ya que este monto equivale al que cobra la federación por empresa de forma anual.



“Solicitamos a los todos los alcaldes que mantengan el espíritu original del reglamento en el cobro de permisos, es tiempo de promover la actividad económica de las empresas, no de dificultarlas”, señaló.



Respecto a los casos de daños el erario, que actualmente están en proceso para varios ex funcionarios, como el ex gobernador Rodrigo Medina, el presidente de la Canaco pidió al gobernador el no ceder en su esfuerzo para que las personas que tomaron esos recursos sean castigados y regresen el patrimonio del Estado.



REGATEO POLÍTICO

Garza Treviño señaló lo contrastante que es, el que la federación regrese 23 centavos por cada peso que envía a la federación.



“Lo que no entendemos es que se limite la capacidad de crecimiento de las entidades que más riqueza generan a este país.



“Mucho menos aceptamos la idea de que la federación pueda estar regateando recursos en Nuevo León sólo por ser un estado manejado de manera independiente”, indicó.



CHAPULINEO

Otro de los mensajes enviados en su discurso, se enfocó a solicitar a los funcionarios de todos los niveles, el que concluyan con su gobierno antes de pensar en el 2018.



“Hago un llamado a nuestros gobernantes de todos los niveles para que se enfoquen en su cargo hasta el final de su sexenio, sabemos que este 2018 está cerca pero el 2017 ya inició y hay muchas tareas por hacer, los ciudadanos ya no tenemos memoria corta y se va a comprobar en el 2018”, aseguró.



En el evento estuvo presente, Fernando Elizondo, Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del Estado, Ricardo Navarro Benítez, Vicepresidente Nacional de Concanaco Servitur y Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, quien en su discurso dijo que “no creo que exista un regateo político de Nuevo León”.



Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de EL FINANCIERO, participó con una conferencia sobre los retos económicos del país.