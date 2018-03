Canaco celebrará su Asamblea este 15 de marzo

Ex presidentes y dirigentes de la Comisión Electoral de la Cámara de Comercio de Monterrey anunciaron que este jueves 15 de marzo realizarán su Asamblea Anual, la 134, donde Jorge Emilio Garza Treviño se reelegirá por un año más como presidente de este organismo.

Julio César Cantú Flores, ex presidente de la Canaco y presidente de la Comisión Electoral de este organismo; Arturo Garza y Garza, ex presidente y presidente de la Comisión de Honor y Justicia; y Félix Villaseñor Montes, secretario del Consejo Directivo de Canaco, señalaron que Bernardo Martínez, quien aspiraba a este cargo, no cumplió con los requisitos establecidos para registrar su planilla.

Además, por violaciones a los estatutos de la Cámara, el Consejo Directivo decidió expulsarlo del organismo.

“Nuestra Cámara fue fundada en 1883, desde entonces, hace ya casi 135 años, de manera ininterrumpida hemos representado y defendido los intereses legítimos de nuestros afiliados”, dijo Villaseñor.

Comentó que “nuestro nombre y prestigio como institución seria y proactiva, es un activo invaluable que siempre defenderemos en un marco de legalidad”.

Entrevistado aparte, Bernardo Martínez, quien aspiraba a participar en esta contienda, dijo que recurrirá a otras instancias legales para seguir participando en este organismo.

El secretario del Consejo Directivo de la Canaco afirmó que la Comisión Electoral solo acreditó el registro de una planilla, dado que otra que inició el proceso de registro, no cumplió con los requisitos que establecen los estatutos de la institución, y sí en cambio, su representante cometió violaciones graves a los mismos.

“Dirigir una Cámara como la nuestra, es un gran privilegio y responsabilidad para los mejores hombres y las mejores mujeres, quienes han sabido adaptarse a los cambios y a las nuevas ideas”, indicó.