Califica Fitch Ratings dos créditos de NL

Fitch Ratings asignó la calificación de AA(mex)vra a dos créditos bancarios que el estado de Nuevo León contrató con Banco del Bajío el pasado mes de julio para prepagar deuda contraída con anterioridad.

La calificadora detalló que uno de los créditos fue por un monto de mil 483.9 millones de pesos y el otro por 758.9 millones de pesos, para un monto conjunto de dos mil 242.8 millones de pesos.

“Las calificaciones asignadas se apoyan en la mezcla de atributos asignados de acuerdo con la Metodología de Calificación de Financiamientos de Gobiernos Locales y Regionales en Países de Mercados Emergentes”, comentaron los analistas de Fitch.

Agregó que los créditos están cuatro niveles por encima de la calificación de Nuevo León [A-(mex) y que la perspectiva es positiva al presentar una mezcla de atributos en rango fuerte y medio.

Como factores fuertes se definen el comportamiento del activo utilizado como fuente de pago, es decir, el Fondo General de Participaciones (FGP); el vehículo especial utilizado para asegurar los pagos completos y oportunos del servicio de la deuda; el fondo de reserva robusto; las coberturas alcanzadas en un escenario de calificación; y los fundamentos legales fuertes de la estructura.

Indicó que para la contratación de los financiamientos no se requirió proceso competitivo pues no se incrementó el monto contratado, no se amplió el plazo de vencimiento ni se otorgó gracia para el pago de capital.

Asimismo, no se modificó el perfil de amortizaciones de pago y los créditos están denominados en pesos mexicanos.