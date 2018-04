Fuente: Cortesía

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.

¿Cómo les fue de receso en estos días de Semana Santa?, les comparto que nosotros nos fuimos en familia de misiones a la comunidad de San Joaquín, en el Municipio de Galeana, Nuevo León. De verdad disfruté el estar restringido de la tecnología, aunque les confieso que de repente si estuve dándole unos vistazos al celular.

El día de ayer, terminamos las pruebas finales en la instalación de un proyecto con un “switch” de video BYOD (Bring Your Own Device), controlado por un nuevo concepto de automatización, en donde no es necesaria la programación debido a que simplemente se configuran los equipos en una plataforma web del mismo sistema y listo, ya hay control.

BYOD permite conectar cualquier dispositivo con sistema operativo IOS, Android o Windows de manera inalámbrica a través de una conexión WiFi, fue muy emocionante poner la música de mi teléfono en el sistema de audio del lugar y a la vez estar viendo en una TV de 75” mis fotografías; la segunda prueba fue transmitir una presentación de ventas de manera inalámbrica, incluso pude correr audio desde mi computadora simulando, mientras espero iniciar la presentación; por último y lo más importante, comprobar que realmente sea simple de operar, el “touch panel” (control) cuenta con cinco imágenes: prender y apagar el sistema, seleccionar la fuente (una imagen por fuente) y controlar el volumen, el lograr que el usuario final opere la sala sin necesidad de tener un entrenamiento complejo y que esto sea casi de manera intuitiva es el gran objetivo de cualquier proyecto de audio y video.

Como alguna vez me lo compartió un cliente “Yo no requiero ser el experto, requiero que sea simple, dos clicks Víctor”, de verdad, ¡qué buena lección me dio! Y se lo agradezco en todo momento.

Hoy me dio mucho gusto poder estar tomando un buen café de oficina mientras charlo con ustedes, aromático, de acidez baja e intensidad media, es el resultado de un blend de granos de Colombia.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, así como un muy buen regreso a quienes salieron en esta semana de Pascua.

Aprovecho para desearle muy feliz cumpleaños a Dulce G, mi esposa, cómplice, socia y quien ha estado todos estos años como lo hizo en los 1900 Clara Jane, esposa de Henry Ford, sostener la lámpara de la esperanza mientras Ford hacía realidad el primer automóvil.

El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia de 19 años en el ramo de la Industria.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.