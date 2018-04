Buscarían un TLCAN de tipo preliminar

Dado que los tiempos se están acabando para que la renegociación del TLCAN concluya satisfactoriamente, se estaría buscando un acuerdo preliminar que dé certidumbre a los inversionistas y reduzca la volatilidad en los mercados financieros, señaló Enrique Covarrubias Jaramillo, director de análisis económico de Grupo Financiero Actinver.

En el marco del magno evento “Día Actinver”, el directivo expresó que los tres países (Estados Unidos, México y Canadá) están muy apurados por sacar un TLCAN, pero no les va a dar tiempo de que salga inmediatamente “entonces para enviar una señal a los mercados de que se está avanzando, se ha rebotado la idea de que en algún momento habrá un anuncio de que se ha llegado a un acuerdo preliminar, aunque no esté finalizada la renegociación. De hecho se había debatido que la Cumbre de las Américas, en Lima, sería un buen marco para hacerlo, pero no será así”.

El especialista consideró que es muy importante dar certidumbre sobre todo para las inversiones futuras “para las empresas extranjeras que quieran poner una fábrica en nuestro país, necesitan tener la certeza de que sus inversiones van a ser de largo plazo, por ello, un acuerdo preliminar sería muy buena señal”, señaló el especialista.

Esta situación de nerviosismo, dijo, no sólo es un tema del ciclo político mexicano, sino de los tres países, porque el éste ya está a la vuelta de la esquina.

“Estados Unidos tendrá elecciones en noviembre y son importantes, porque renovarán Cámaras de diputados y senadores y casi 40 gubernaturas, así que se necesita aclarar la postura de negociación lo más pronto posible.

“Además está un ingrediente adicional, que el pais está enfrascado en una guerra comercial con China, así que le conviene definir el TLCAN”, detalló.

Comentó que en tanto se dé el momento, las renegociaciones van avanzando, aunque reconoció que el sector automotriz está constituyendo el tema más difícil para ver un avance.