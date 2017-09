Buscan profesionalizar la cadena de valor industrial del Estado

Para mejorar la competitividad de la cadena de valor de las empresas de la entidad, se requiere de profesionalizar los procesos y llegar a una innovación, indicó Ricardo Salazar, Presidente del Centro de Competitividad de Monterrey (CCM) organismo filial de Caintra.



“Buscamos profesionalizar la cadena de valor para que compitan a nivel mundial, porque muchas de las empresas que buscamos son las tractoras, son las grandes, porque compiten en esos mercados y la cadena de suministro es al mismo nivel”, señaló ayer, durante el Encuentro de Organizaciones Esbeltas 2017.



Explicó que a través del CCM, pretenden compartir las mejores prácticas para las empresas.



“Les damos la ruta a seguir para que eleven su nivel de competitividad; en la primera etapa es que se organicen, que tengan sus procesos bien definidos; la segunda etapa es que les demos estabilidad en los procesos; la tercera es buscar que tengan una mejora en sus tiempos de respuesta y la cuarta es la innovación”, indicó.



Señaló que a través de este proceso se busca integrar la cadena de valor, y con esto garantizan que van a tener estabilidad y negocios con empresas tractoras.



“Van a establecer relaciones de largo plazo, reducciones de tiempo, entregas a tiempo y una estabilidad en las empresas”, aseveró.



Comentó que algunos de los problemas que enfrentan las compañías, es que el personal no esté bien enfocado y no tienen la visión de capacitar a sus empleados.



“Quieren seguir trabajando como se les ocurrió y eso no es eficiente, lo que sucede es que muchas empresas que inician, mueren porque no saben cuál es el camino a seguir”, dijo.



Al Encuentro de Organizaciones Esbeltas 2017, asistieron 480 personas de unas 100 empresas diferentes.



Agregó que como CCM tienen acceso a unas tres mil empresas, y Pymes, las cuales están asociadas a Caintra Nuevo León.



Por su parte, Enrique Espino Barros, Director General del CCM, comentó que este organismo no sólo trabaja con empresas, sino también instituciones públicas, como se hizo recientemente con el gobierno de Nuevo León para eficientar nueve procesos relacionados con las empresas locales en unas seis dependencias.



“Creo que fue más el ahorro de tiempo; el tiempo no es renovable”, expresó.