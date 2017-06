Buscan detonar ferrocarril y gas natural en Linares

El Gobierno del Estado busca atraer una empresa que de viabilidad al proyecto del ferrocarril y el gas natural en el parque industrial de Linares, luego de que la instalación de una empresa siderúrgica en la zona se mantiene atorada por diversos litigios relacionados con la entrega de incentivos.



Ernesto Lozano Martínez, subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía y Trabajo explicó que en lo que corresponde al estado, en la parte del ferrocarril ya se adquirieron los derechos de paso y se cuenta con los permisos, mientras que en el del gas natural ya se tienen la estación de medición y regulación de gas natural (City gate) por lo que sólo falta la empresa que haga “el tendido”.



“El gas natural ya está, pero necesito una empresa que jale el gas. En realidad en Linares, Fidecitrus es socio del 20 por ciento del parque, yo como gobierno del estado no es mi preocupación hacer el 100 por ciento de la inversión”, mencionó.



Sobre el ferrocarril dijo, “necesitamos que esté la empresa que justifique el ferrocarril y gas, las empresas que tenemos podrían mover dos o tres vagones por semana y con eso, ni creo que se vaya a parar el tren aunque yo lo haga”.



Añadió “Siderúrgica es una empresa que le daba viabilidad al ferrocarril y el gas, porque siderúrgica sí necesita 50 vagones de ferrocarriles diarios (…) veo a los inversionistas como que quieren retomar el proyecto, pero hay un conflicto por algunos subsidios que se canalizaron en el gobierno anterior, ese conflicto lo están resolviendo con Gobierno del Estado, el responsable de eso es Lorenzo Aguilar el subsecretario porque algunos de los subsidios salieron de un fondo federal que se llama el Inadem, sin embargo si se pone esa empresa o una empresa como esa, le da viabilidad al gas y al ferrocarril”.



El funcionario detalló que para el tema de gasoducto se deben de tender cuatro kilómetros para poder abastecer de gas natural a la empresa que se quiera instalar en el parque industrial de Linares, del que es socio del 20 por ciento, “pero no lo vamos a poner mientras no haya una empresa que jale el gas de aquel lado porque no sé si necesita cuatro, seis u ocho pulgadas o si lo necesita de fierro o plástico”.



Lozano Martínez, subsecretario de Desarrollo Regional, mencionó que en este caso el estado sólo aportaría una parte de los recursos, siempre y cuando logre fondearse a través de la Tesorería estatal.