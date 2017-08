Buscan certificar a trabajadores de Nuevo León

Para elevar la productividad de los trabajadores en la entidad, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), en colaboración con los sindicatos buscan capacitar y certificar a los empleados regios.



Alberto Almaguer Rocha, director general de Conocer, explicó que este año buscan certificar a nivel nacional a 500 mil personas, cifra superior a las 340 mil que lograron certificar durante el año pasado.



Indicó que el obtener una certificación tiene beneficios tanto para la empresa, al lograr una menor rotación de personal; y los trabajadores pueden tener incrementos en sus salarios de entre un 30 y 50 por ciento.



Actualmente, a nivel nacional han logrado certificar a un millón 160 mil 151 personas.



“Ha habido una inquietud por impulsar las tecnologías digitales.



“Estamos haciendo un trabajo para establecer acuerdos e identificar el perfil que requieren las empresas, y de esta forma impulsar programas conjuntos”, puntualizó.



Agregó que las alianzas con los sindicatos han ayudado para alcanzar a trabajadores y estar en contacto con las empresas.



Por su parte, Eduardo Miranda Ibarra miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), indicó que en Nuevo León cuentan con 250 mil agregados concentrados en más de 100 empresas.



“Esta operación no es sencilla, no sólo es convencer a los trabajadores sino a las empresas.



“Entre más capacitado el trabajador, será más productivo”, aseveró el representante.



Dijo que en algunas empresas se tiene un concepto equivocado de lo que es la productividad.



“Hablan de productividad, como el llegar temprano y no faltar; y eso no es productividad, esas son obligaciones que tenemos como trabajadores”, indicó.



Por su parte, Jorge Gloria Ovalle, presidente de la CROC en Nuevo León, comentó que actualmente trabajan en la certificación de algunas empresas, las cuales pertenecen a los rubros de inyectores de plásticos y componentes.



“Estamos empezando en esas empresas, de un total de unas 100 compañías pequeñas y medianas.



“La capacitación para el personal dura de un mes a tres meses”, dijo.



Miranda agregó que uno de los problemas que han enfrentado en el proceso de la certificación, es que las empresas no están dispuestas a compartir sus procesos de certificación porque temen que sean copiados por la competencia.