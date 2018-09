Buscan acercar a las Pymes con firmas tractoras

Con el fin de promover una vinculación ordenada y eficiente de demandas específicas por parte de grandes compañías con las ofertas potenciales de las pequeñas y medianas empresas y potencializar sus beneficios a través de un proceso eficaz de identificación de oportunidades de negocio, este miércoles arranca en Saltillo el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación (FOCITEC).

Este evento es organizado por la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT), el Catálogo de Proveedores de la Industria en México (CAPIM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde grandes compañías tractoras buscarán proveedores en la pequeña y mediana empresa para sus procesos de producción.

Eduardo Medrano, presidente de la AMMMT, señaló que para el 2025, México estará produciendo cinco millones de vehículos, 93 mil millones de dólares en autopartes y 12 mil millones de dólares en parte aeroespaciales, de ahí la necesidad de incrementar y fortalecer la producción de moldes en México, ya que este sector abastece a todas las ramas de la industria.

“La manufactura de moldes y troqueles es la madre de todas las manufacturas. No hay producto que no usemos, que no consumamos, que lleve un molde; desde una botella de agua hasta las partes de un automóvil que están hechas con moldes y troqueles”, explicó.

En este evento, que arranca hoy miércoles por la noche y continuará el jueves y viernes se celebrarán conferencias técnicas, paneles y exposición comercial.

Simultáneamente tendrá lugar el Encuentro Proveedor– Comprador de Moldes, Troqueles y Herramentales Norte 2018 con el fin de promover una vinculación ordenada y eficiente de demandas específicas con las ofertas potenciales de las empresas participantes.

Esto permitirá responder de manera competitiva a la demanda de productos y servicios de las empresas tractoras que asistirán al evento e identificar y cuantificar los principales procesos y componentes que integran la cadena de los proveedores de este sector.

En el 2017, México consumió 600 millones de dólares en moldes de inyección de aluminio, mil 700 millones de dólares en moldes de inyección de plástico y 700 millones de dólares en troqueles.