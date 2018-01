Busca la Udem la certificación de la AACSB

La Universidad de Monterrey (Udem) espera convertirse en la cuarta universidad del país en obtener la certificación de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), particularmente para su escuela de negocios.



Antonio Dieck Assad, rector de la institución educativa, dijo que por ello un equipo valuador de la asociación estará en la Udem, con el fin de obtener dicha acreditación en abril próximo.



“La realidad es que hay muchas instituciones a nivel global, entre las que destaca la Udem que envían más estudiantes per cápita al extranjero, algunas de estas con las que queremos hacer convenio siempre nos preguntan si tenemos la acreditación de AACSB y esto nos ayudará a crecer los convenios”, explicó.



La certificación cubriría tanto el nivel de postgrado como de licenciatura.



El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresa (Egade), cuentan con la certificación actualmente.



Mencionó que anualmente la escuela de negocios gradúa a unos 350 estudiantes y envía a cursar “veranos” a alrededor de mil 300 alumnos de toda la universidad.



Resaltó que por lo menos el 57 por ciento del alumnado de la universidad ha tenido una experiencia internacional.