Busca Jaguar beneficiar a la comunidad

Jaguar Exploración y Producción tendrá que enfrentar dos retos en los campos de hidrocarburos que se adjudicó y que no amerita conocimiento técnico, sino más bien legal y relaciones con comunidades.



Los dos retos son el factor inseguridad y las comunidades cercanas a las áreas a explorar y extraer gas húmedo y petróleo, dijo Dionisio Garza Sada, socio-director de Grupo Topaz.



Reconoció que es todo un reto porque requerirá de remangarse las mangas y trabajar de la mano , sin afectar los entornos con resultados que den beneficios mutuos, no sólo a las empresas, sino a las comunidades rurales.



“Hay que trabajar muy de cerca con las comunidades, no es un tema de inyectarle capital , sino de remangarse las mangas y contar con el personal capacitado para hacer esto. Será todo un reto cómo operar y a qué hora operar.



“Pemex es la empresa que tiene más experiencia de cómo operar en la zona de Tamaulipas y Veracruz, así que será cuestión de apegarnos a las recomendaciones que nos den”, señaló el empresario.



Descartó que esto sea un impedimiento para que la Reforma Energética sea un éxito.



Garza Sada mencionó que la empresa evalúo muy bien cada campo.



“Nos llevamos mucho tiempo de estudio y analizamos muy bien la sísmica 3D que hizo la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), esa información si se analiza bien, arroja una serie de datos interesantes.

“A nosotros nos dió mucho más petróleo y gas e incluso por arriba a lo que estimó la CNH”, señaló.



Expresó que quedaron satisfechos, fue un proceso transparente y es de aplaudir a la Sener y todos los comisionados.



Indicó que “todo mundo cree que pagamos de más, pero no fue el caso.

“Estamos muy satisfechos y esperamos participar en la Ronda 3.0. Los campos nos darán retornos bastante razonables”, expresó confiado Garza Sada.



Luego de participar en un panel organizado por Amexcap, “Casos y tendencias de inversión: Infraestructura y Energía”, dijo que ahora están centrados en los campos que ganaron, “los vamos a desarrollar bien y hacer que la reforma sea un éxito al final.



“El chiste será cómo hacerlos exitosos y no diversificarlos mucho. En diciembre haremos el pago y después diseñaremos un plan de trabajo y al día de hoy, a unos ocho meses entraremos a los campos, una vez que sea aceptado el pago y evaluado el plan de desarrollo”, concluyó.