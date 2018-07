Busca AT&T emprendedores sociales en Monterrey

AT&T junto con The Dalai Lama Center for Ethnics and Transformative Values del MIT y New Venture, buscan proyectos de emprendimientos para desarrollarlo cuyo fin sea impactar de manera positiva a sus comunidades a través de tecnología e innovación

“Vamos a guiar a los jóvenes seleccionados a través de distintas etapas. Nos encantaría tener jóvenes de Monterrey y otras ciudades del país para que puedan tener acceso a este tipo de herramientas”, dijo Alejandra Menache, gerente de Responsabilidad Social de la empresa.

La iniciativa se llama 30 Segundos por México, “queremos encontrar jóvenes que deseen impactar de forma positiva al país usando la tecnología y la innovación a través del emprendimiento en México”, destacó.

La iniciativa está enfocado en resolver problemas sociales o medio ambientales y se desarrollará en tres etapas.

La primera de ella es Aceleración en línea, que consiste en que los interesados deben de compartir un video de 30 segundos donde expongan la propuesta para enfrentar los retos de sus comunidades con ayuda de tecnología, y explicar los detalles de su idea.

La segunda fase es el Bootcamps, donde se hará una selección de 50 jóvenes, quienes en el mes de octubre tomarán talleres impartidos en diversas universidades del país. Además de recibir asesoría de New Ventures y otros emprendedores.

El Programa de innovación con The Center en el Massachussetts Institute of Technology, para identificar herramientas que impulsen el desarrollo de su proyecto.

AT&T señaló que los requisitos básicos para participar son ser mexicano de entre 18 y 29 años, tener pasaporte y visa vigente hasta mayo de 2019 y hablar inglés.

“Nuestra estrategia de responsabilidad social se basa en cinco pilares a través de los cuales deseamos generar un impacto positivo en el país”.

Dichos pilares, comentó, son la salud y el bienestar, educación, aceleración de negocios, medio ambiente y seguridad