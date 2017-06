Bronco recurrirá a controversia constitucional

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, adelantó que acudirá a una controversia constitucional por los términos en que el Congreso aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.



Aclaró que no está en contra de la figura del fiscal autónomo, pero en lo que no está de acuerdo es en el que un grupo pequeño de personas elija a las autoridades.



“Obviamente sí habrá una controversia constitucional en el tema de facultades, creo que eso es lo que podemos hacer, se lo he externado a los diputados, en el sentido de que sea la propia autoridad que nos dé la razón a nosotros o a ellos.



“En el tema de algunos principios, no estoy en contra del fiscal autónomo, sí estoy en contra de que sea un grupo pequeño el que decida, también estoy en contra de que se le otorguen facultades (porque) luego va a tener problemas, y que espero que podamos acotar para darnos tranquilidad a los ciudadanos”, explicó.



Consideró que se deben ampliar las leyes reglamentarias para que sea un proceso abierto a la sociedad.



“Creo que los ciudadanos tienen el derecho de decidir quienes los dirijan y no grupos, no estoy de acuerdo en que un grupo de asociaciones sean un filtro, no creo que debe haber condiciones cupulares, le quitamos la facultad de gobernador”, indicó.



Comentó que en campaña propuso la creación del fiscal autónomo, sometido a los ciudadanos.



DESACUERDO

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco Antonio González, dijo que el gobernador está en contra de esta ley porque la impartición de justicia será diferente a la del gobierno del Bronco.



“Les preocupa que la impartición de justicia no se va a llevar a cabo como la llevan ellos, sino de una manera moderna, transparente y ciudadana, y eso es lo que realmente necesita Nuevo León.



Agregó que en caso de un veto cuentan con un acuerdo del voto de mínimo 35 diputados para que se modifique la ley.



Así mismo, Malaquías Aguirre, ex presidente de Vertebra, dijo que la ley Anticorrupción deberá pasar la prueba de fuego al aplicarse en casos cometidos en el pasado, además de mandar mensajes muy claros para quien cometa actos de corrupción que será aplicada con todo su rigor.



Aún cuando existe el riesgo de que el gobernador, pueda vetarla, comentó que sería un error de su parte dada su desgastada figura como gobernador.



A su vez, Jesús Cantú Escalante, catedrático de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señaló que si bien es un buen paso que se dio, existen aspectos débiles.



Uno de ellos tiene que ver con la duración de un año del presidente del consejo y los sistemas municipales anticorrupción que no se resolvieron.