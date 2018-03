Bernardo Martínez irá a instancias legales

Luego de haber sido expulsado de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco), Bernardo Martínez, quien aspiraba a la candidatura para la presidencia de este organismo, dijo que recurrirá a otras instancias legales.

Julio César Cantú Flores, ex presidente de la Canaco y presidente de la Comisión Electoral de este organismo; Arturo Garza y Garza, ex presidente de esta agrupación y presidente de la Comisión de Honor y Justicia; y Félix Villaseñor Montes, secretario del Consejo Directivo de Canaco, señalaron que Bernardo Martínez, quien aspiraba a este cargo, no cumplió con los requisitos establecidos para registrar su planilla.

Además, informaron que por violaciones a los estatutos de la Cámara, el Consejo Directivo decidió expulsarlo del organismo.

“Son prácticamente los mismos, entonces tenemos que acudir a otra instancias, porque las instancias internas ya las agotamos”, indicó Martínez, en referencia al dictamen de la Comisión Electoral y de la Comisión de Honor y Justicia de este organismo.

La Canaco celebrará hoy su Asamblea Anual donde se reelegirá Jorge Emilio Garza Treviño por un segundo período, ya que los dirigentes de las Comisiones Electoral y de Honor y Justicia de Canaco aseguraron que Martínez no cumplió con los requisitos establecidos por los estatutos.

“Vamos a acudir a otras instancias para que ahora sí sea un juez y no un compadre o un amigo el que decida si tenemos derecho a participar, como es nuestro derecho, y cuándo y cómo”, expresó Martínez, quien creó la empresa Quiero Chamba.com y Quiero Contratar.com.

Los dirigentes de la Canaco argumentaron que Martínez incumplió con la entrega de facturas y comprobantes de pago respectivos para acreditar la antigüedad mínima de dos años inmediatos anteriores, de cinco de las 12 empresas representadas por aspirantes a consejeros de su planilla.

“Lo que sucede es que Jorge Emilio estuvo fastidiando a algunos de nuestros simpatizantes y les estuvo diciendo que no nos apoyaran y que se desistieran del registro, lo cual se me hace bastante bajo”, opinó Martínez.

El aspirante a la presidencia de la Canaco consideró que es un derecho participar por este cargo, ya que se trata de una institución de interés público.

“Es un derecho al que todo afiliado tiene derecho”, indicó el joven empresario de 36 años, con dos años de afiliación a este organismo.